Assunzioni per il ruolo 2024 da GPS sostegno: potrebbero essere più di 11.000 i posti, ecco in quali regioni e per quale grado di scuola. ERRATA CORRIGE

Assunzioni da GPS prima fascia sostegno 2024, in caso di posti ancora vacanti dopo lo scorrimento delle GaE , dei concorsi ordinari e della call veloce. Fino al 2025 sono garantite dal DL 2 marzo 2024 convertito in legge n. 56/2024. Ma dove sarà più probabile l’assunzione? E’ una delle ricerche più importanti, dal momento che la scelta della provincia per l’inserimento nelle GPS sarà valida per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26.

Alla procedura potranno partecipare esclusivamente gli aspiranti inseriti nella GPS di prima fascia a pieno titolo, nella provincia in cui ci sarà la disponibilità del posto.

Qualora si esauriscano anche le GPS prima fascia di una o più province, sarà possibile attribuire i posti residui tramite la “mini call veloce”. Gli USR pubblicheranno l’elenco dei posti disponibili e gli aspiranti di altre province /regioni potranno rispondere alla chiamata.

Il Ministro Valditara ha già firmato il relativo decreto, siamo in attesa della sua pubblicazione. Seguirà la fase di presentazione della domanda, solitamente associata alla domanda per “le max 15o preferenze” per le supplenze.

L’assunzione sarà a tempo determinato. Nel corso dell’anno scolastico i docenti svolgeranno l’anno di prova e formazione di cui all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017 e all’attuativo DM 226/2022 e la lezione simulata.

Nel 2023/24 le assunzioni da GPS sostegno prima fascia finalizzate al ruolo sono state circa 13.000.

Dove sono previsti posti vuoti per l’assunzione da GPS sostegno prima fascia 2024

La previsione riguarda le regioni del Centro Nord, poiché si è verificato un disallineamento tra i posti a concorso e le domande presentate.

Inoltre nei dati ministeriali spicca l’assenza di posti disponibili per ADSS (sostegno scuola secondaria II grado), mentre numerosi sono i posti per ADEE e ADAA, rispettivamente sostegno primaria e infanzia. L’assenza non vuol dire che al 100% non ci saranno assunzioni da GPS, magari ci sarà un motivo per il mancato inserimento in tabella.

Inoltre la decisione di scegliere una provincia rispetto ad un’altra rimane comunque una responsabilità individuale, al di là del prospetto presentato.

*errata corrige. Sostituiamo la tabella della secondaria di I grado per un errore materiale legato ai “Posti banditi senza possibilità assunzionale” del Piemonte i cui posti non sono, come riportato nella precedente tabella, 685, ma 626

N.B. In ogni la previsione dovrà fare i conti con i posti che, in concreto, saranno autorizzati dal MEF per le assunzioni 2024/25. Numeri che saranno noti solo a luglio.

Gli Uffici Scolastici stanno pubblicando invece i posti liberi 2024/25 dopo la mobilità dei docenti di ruolo.

Assunzioni GPS sostegno 2024/25: come e quando si è assunti in ruolo

Come conoscere quali sono le province in cui ci saranno i posti per lo scorrimento delle GPS?

