Assunzioni insegnanti scuola dell’infanzia da MAD, in Trentino domande dal 25 novembre al 9 dicembre Di

L’Ufficio scolastico di Trento comunica le date dell’apertura di novembre 2024 delle domande di inserimento negli elenchi dei fuori graduatoria utilizzati per l’assunzione a tempo determinato di personale insegnante della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2024-2025.

Le istanze restano aperte da lunedì 25 novembre dalle ore 14.00 a lunedì 09 dicembre 2024 alle ore 14.00.

La prossima apertura delle domande è prevista a marzo 2025.

Le domande si inoltrano sul portale Vivoscuola.

Chi può presentare domanda

I requisiti:

a. diploma di laurea quadriennale in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola infanzia;

b. diploma di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (LM 85bis);

c. titolo di abilitazione valido per l’insegnamento nella scuola materna statale; d. diploma rilasciato da scuola magistrale o diploma di istituto magistrale o diploma di

liceo socio-psico-pedagogico, purché questi diplomi siano stati conseguiti entro l’a.s. 2001/2002.

Inoltre possono presentare domanda anche gli aspiranti insegnanti che, pur in assenza del titolo sopraindicato, risultino in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

e. diploma di laurea in Scienze della Formazione, indirizzo scuola primaria;

f. diploma di laurea in Pedagogia quadriennale vecchio ordinamento;

g. diploma di laurea in Scienze pedagogiche (Classe 87/S o LM-85);

h. diploma di laurea in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi e diploma di laurea in Programmazione e gestione dei servizi educativi (Classe 56/S o LM-50);

i. diploma di laurea in Scienze dell’educazione quadriennale vecchio ordinamento; j. diploma di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (Classe 18 o L-19) completa di tirocinio universitario al nido o nelle scuole dell’infanzia;

k. diploma di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (Classe 18 o L-19), che non abbiano svolto il tirocinio universitario al nido o nelle scuole dell’infanzia; l.

diploma di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L-24);

m. uno dei seguenti diplomi in ambito pedagogico-educativo-assistenziale conseguiti in esito a percorsi quinquennali e quadriennali di scuola secondaria di secondo

grado, oltre ad un’esperienza professionale di almeno 120 giorni in servizi pubblici (o convenzionati) per bambini 0-6 anni:

1. diploma rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico conseguito dopo l’a.s. 2001/2002 ;

2. diploma di tecnico dei servizi sociali;

3. diploma di assistente di comunità infantile;

4. diploma di dirigente di comunità;

5. diploma rilasciato dal liceo delle scienze sociali;

6. diploma rilasciato dal liceo sociale della comunicazione;

7. diploma rilasciato dal liceo scienze umane;

8. diploma rilasciato dal liceo delle scienze umane opzione economico sociale; 9. diploma di istruzione professionale per i servizi socio- sanitari.

n. diplomi di cui alla lettera m), pur senza esperienza professionale di almeno 120 giorni in servizi pubblici (o convenzionati) per bambini 0-6 anni o con esperienza

professionale inferiore a 120 giorni.

La domanda per l’inserimento negli elenchi “fuori graduatoria” può essere inoltre presentata dagli studenti frequentanti il terzo, quarto o quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (LM85-bis), o in attesa di laurea, che abbiano assolto almeno 150 CFU alla data di invio della domanda.

L’accesso alla compilazione delle domande è consentito anche agli insegnanti inseriti nelle graduatorie di Circolo per le assunzioni a tempo determinato.

Circolare e allegati