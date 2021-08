Assunzioni in ruolo e supplenze da GPS, quando verrà assegnato l’incarico. Ecco le date [IN AGGIORNAMENTO] Di

Assunzioni in ruolo e supplenze da GPS: attiva fino al 21 agosto su Istanze on line il form per la richiesta di partecipazione alle due procedure. Le assunzioni in ruolo riguarderanno esclusivamente la GPS prima fascia ed elenco aggiuntivo e bisogna essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 59 comma 4 del DL 73/2021. Per le supplenze sono invece interessati tutti i docenti inseriti nelle GaE, e nelle GPS prima fascia, elenco aggiuntivo, seconda fascia.

Per le nomine finalizzate al ruolo i posti a disposizione sono quelli vacanti e disponibili residui dalla fase ordinaria delle assunzioni.

Per le supplenze tutti i posti ancora disponibili in organico di diritto (si pensi ad es. ai posti accantonati per i concorsi ordinari ancora non svolti), e i posti finora noti in organico di fatto. Le supplenze da GPS saranno attribuite fino al 31 agosto o 30 giugno, a seconda della natura giuridica del posto.

Le disponibilità finora pubblicate PER PROVINCIA

Gli uffici scolastici stanno pubblicando le disponibilità, per permettere ai docenti di compilare la domanda con piena consapevolezza dei posti disponibili. Attenzione, ancora oggi gli Uffici Scolastici hanno disposto ulteriori assegnazioni provvisorie e lavorato alle surroghe da GaE e graduatorie concorsi, per cui si consiglia di monitorare costantemente le comunicazioni degli Uffici Scolastici.

Il sindacato ANIEF ha richiesto una proroga dei termini di presentazione della domanda.

In ogni caso, anche al variare delle disponibilità, la domanda già presentata può essere annullata e inoltrata nuovamente. L’importante è rispettare la data di scadenza, 21 agosto ore 23. 59.

Un’avvertenza necessaria: la compilazione della domanda non comporta necessariamente l’assegnazione della supplenza, si tratta di una maxiconvocazione, gli Uffici Scolastici scorreranno le graduatorie valide per l’anno scolastico 2021/22 e assegneranno tutti i posti disponibili.

Non tutti i docenti che presenteranno istanza probabilmente saranno nominati ma conviene presentare domanda

Quando saranno assegnate le supplenze

La data potrà variare in ogni provincia. Al momento abbiamo delle indicazioni informali per alcune province, grazie al lavoro incessante dei sindacati.

Si partirà già lunedì 23 agosto in Lazio, ma si potrà arrivare anche agli ultimi giorni di agosto per le supplenze finalizzate al ruolo e ai primi giorni di settembre per le supplenze 31 agosto /30 giugno in Emilia Romagna.

Nel corso della settimana probabilmente ci saranno indicazioni più puntuali in merito. Magari si riuscirà, come ci auguriamo, a chiudere tutto entro il 31 agosto.

