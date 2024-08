Assunzioni in ruolo docenti GM e GaE, in Calabria fase 1 avviata. Avviso USR Di

Nella settimana compresa tra il 12 e il 17 agosto 2024 sarà avviata la Fase 1 della procedura informatizzata su INR finalizzata alle immissioni in ruolo per l’a.s. 2024/2025. Lo comunica l’USR Calabria con avviso dell’8 agosto. La domanda si compila su Polis Istanze online.

Si può accedere alla compilazione dell’istanza utilizzando in alternativa:

• credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

• CIE (Carta di Identità Elettronica)

• eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services)

• credenziali dell’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito in corso di validità

Durante la Fase1, gli aspiranti a nomina indicano, come di consueto, la priorità fra le possibili combinazioni classi di concorso (nelle cui graduatorie si è inclusi)/province.

Farà seguito la Fase 2, nel corso della quale gli aspiranti già individuati nella Fase 1 esprimono la preferenza di sede all’interno della provincia assegnata.

AVVISO USR

Contingente

Con avviso del 14 agosto l’USR comunica che la fase 1 è stata avviata.