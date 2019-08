Assunzioni, è possibile congelare il ruolo ottenuto da GM per accettare proposta da GaE?

“Gentilissima Lalla sono una docente di scuola dell’ infanzia che è entrata in ruolo da concorso straordinario con decorrenza giuridica il 1 settembre 2019 nella regione Toscana, volevo sapere se posso accettare ruolo con riserva da gae e svolgere l’anno di prova nella mia provincia congelando il ruolo da concorso. Mi chiedevo inoltre se l’anno prossimo comunque sarò costretta a tornare nella sede ottenuta da concorso o se potrò chiedere eventuale trasferimento o assegnazione. Cordiali saluti”.

Istruzioni operative

Rispondiamo alla nostra lettrice, ricordando cosa prevedono le istruzioni operative riguardanti le immissioni in ruolo 2019 relativamente alla rinuncia e all’accettazione di una proposta di incarico.

Il punto A.11 delle istruzioni operative prevede la possibilità di accettare un’altra proposta di assunzione per lo stesso insegnamento in una provincia diversa, soltanto nel caso in cui l’immissione in ruolo avviene da diversa graduatoria.

Risposta al quesito

La nostra lettrice, stando alle istruzioni operative, potrebbe accettare il ruolo con riserva da GaE per lo stesso insegnamento in un’altra provincia, svolgendo l’anno di prova. L’assunzione, infatti, avverrebbe da una diversa graduatoria (assunta prima da GM, verrebbe poi assunta da GaE).

Non è previsto però nessun congelamento del ruolo, in quanto accettando la proposta da GaE decade l’assunzione precedentemente ottenuta.

