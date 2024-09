Assunzioni docenti sostegno 2024: grazie a prima fascia GPS assegnati circa 10.000 posti. 1700 da mini call veloce, il 60% in Lombardia. Dati e tabelle Di

Assunzioni da GPS sostegno: i posti sono stati assegnati prima da GaE e concorsi, poi prima fascia GPS e mini call veloce per l’anno scolastico 2024/25: i posti assegnati sono circa 10.000, di cui 1.622 da mini call veloce sostegno. Le assunzioni, disciplinate dal dm n. 111 del 6 giugno 2024, hanno interessato gli aspiranti inseriti a pieno titolo nella prima fascia della GPS sostegno, che hanno richiesto l’attribuzione dei posti residui dopo lo scorrimento di GaE e concorsi.

Il contratto stipulato sarà a tempo determinato per l’anno scolastico 2024/215, finalizzato all’immissione in ruolo dopo il superamento dell’anno di prova e formazione, che comprende anche la lezione simulata.

Lo scorrimento delle GPS sostegno prima fascia ha interessato a livello nazionale tutti i gradi di scuola mentre per la call veloce non sono residuati posti per ADSS sostegno secondaria II grado, ma solo per ADAA infanzia, ADEE primaria e ADMM secondaria primo grado per 8 regioni.

Ecco i BOLLETTINI delle nomine effettuate da GPS sostegno prima fascia per l’anno scolastico 2024/25.

Alcuni numeri di assunzioni da GPS sostegno prima fascia

Emilia Romagna 410 + 204 da mini call veloce

Lombardia 2.003 + 980 da mini call veloce

Piemonte 725 + 232 da mini call veloce



Il Centro studi OrizzonteScuola ha inoltre raccolto i dati ed elaborato i grafici relativi alle operazioni di assunzione tramite Call veloce sul sostegno.

L’USR Lombardia ha comunicato i dati esatti delle assunzioni su posti di sostegno da GPS