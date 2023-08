Assunzioni docenti mini call veloce GPS sostegno, ottenuta la provincia ci sarà la FASE 2 scelta della scuola: potrebbe essere anche in presenza [VIDEO] Di

Fino all’11 agosto è possibile partecipare alla mini call veloce sul sostegno, la procedura avviata quest’anno per la prima volta una volta conclusa l’assegnazione da GPS sostegno prima fascia.

Data la novità le domande sono tante. Ad esempio in molti chiedono come funzionerà l’assegnazione della sede nello specifico, se ci sarà un’assegnazione d’ufficio oppure il docente selezionato dall’algoritmo potrà scegliere la propria sede.

Abbiamo spiegato nel corso del Question time del 9 agosto in diretta su OS TV come funziona il tutto. A fare chiarezza Sonia Cannas, esperta di normativa scolastica.

“Con la mini call veloce non c’è l’assegnazione d’ufficio e quindi ci sarà una seconda fase dove coloro che sono stati assegnati in una specifica provincia avranno la possibilità di scegliere la scuola“, chiarisce subito Cannas.

“Questa seconda fase – spiega al minuto 29:11 – non sarà informatizzata ma gestita singolarmente dagli uffici scolastici“.

L’esperta dunque sottolinea che sarà l’ufficio scolastico provinciale a gestire la seconda fase.

In tal senso, “gli uffici potrebbero decidere di adottare una qualche procedura informatizzata autonoma. Oppure potrebbero fare convocazioni online, come avvenuto in alcuni casi in passato. O alcuni potrebbero decidere di convocare in presenza. Ma non c’è una regola prestabilita, lo decideranno gli uffici in autonomia“, ha precisato Sonia Cannas al minuto 42:47.

Assegnazione provincia e assegnazione scuola

L’assegnazione della provincia potrebbe avvenire già nella giornata dell’11 agosto, poiché la presentazione della domanda scade alle 9 e la procedura è informatizzata e prevede una elaborazione abbastanza veloce.

L’assegnazione della sede invece non ha una procedura indicata dal Ministero. Le indicazioni sono fornite nell’annuale nota sulle supplenze, ove leggiamo che, una volta assegnate provincia/tipologia di posto di sostegno, ciascun Ufficio scolastico procede all’assegnazione delle sedi secondo proprie modalità organizzative. Questo perché tale fase della procedura non è supportata dal sistema informativo. In ogni caso l’Ufficio Scolastico dovrà indicare le modalità per comunicare l’eventuale diritto alla precedenza nella scelta della sede per legge 104.

Così ad es. l’Ufficio Scolastico di Sassari ha già convocato coloro che saranno individuati come destinatari della nomina da GPS sostegno della provincia considerata in presenza (si può delegare persona di fiducia o il Dirigente dell’ufficio scolastico, se ne ricorrono i motivi) il 14 agosto. Convocazione

La domanda

Possono partecipare (la domanda è facoltativa) alla Call veloce “straordinaria”, come leggiamo nel DM 119/2023, gli aspiranti che:

abbiano partecipato alla procedura di assunzione straordinaria nella provincia di inclusione;

non siano stati destinatari di proposta di nomina nell’ambito della suddetta procedura;

non abbiano rinunciato all’incarico ottenuto ovvero non abbiano rinunciato in quanto non hanno espresso alcune sedi.

Non possono, invece, partecipare alla procedura in questione gli aspiranti che:

non abbiano partecipato alla procedura di assunzione nella provincia di inclusione;

abbiano rinunciato all’incarico ottenuto ovvero abbiano rinunciato in quanto non hanno espresso alcune sedi.

Dal 9 all’11 agosto ore 9 su Istanze online