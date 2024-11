Assunzioni docenti in Alto Adige, chiuso accordo per reclutamento. Attenzione dedicata al sostegno e all’insegnamento dell’italiano per gli studenti stranieri Di

Un accordo definito “storico” è stato raggiunto dalla Giunta provinciale di Bolzano per l’assunzione di nuovi docenti. L’intesa, attesa da almeno 15 anni, prevede un piano di assunzioni che coinvolge tutte e tre le intendenze scolastiche, sulla base di criteri comuni per la definizione del fabbisogno di organico.

Il provvedimento rappresenta una risposta concreta alle esigenze del mondo scolastico e dell’economia locale, investendo nella formazione delle nuove generazioni e preparandoli alle competenze richieste dal mercato del lavoro.

Particolarmente rilevante l’attenzione dedicata ai docenti di sostegno per gli studenti con disabilità, ai progetti di bilinguismo nella scuola italiana e all’insegnamento della lingua italiana agli studenti di origine straniera. “Sono orgoglioso di aver voluto portare in Giunta questa proposta che è stata recepita da tutti come indispensabile per dare risposte concrete all’urgente fabbisogno di organico”, ha dichiarato Marco Galateo, esponente di Fratelli d’Italia, proponente dell’iniziativa.