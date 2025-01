Assunzioni docenti da concorso PNRR: in Campania oltre 1000 nomine effettuate, 610 da effettuare. Tutti i dati Di

Il 3 ottobre si è svolto presso l’USR Campania un incontro informativo tra il Dott. Ettore Acerra e le organizzazioni sindacali in merito all’avvio delle attività di inizio anno scolastico. Anief, presente all’incontro, fa sapere che in primis, è stata illustrata la situazione in merito ai posti in deroga del personale ATA. Per l’a.s. 24/25, i posti in deroga autorizzati dall’ USR Campania sono pari a 2395: tale dato supera di circa 200 unità il numero di posti autorizzati lo scorso anno scolastico.

Tabella posti in deroga ATA

In merito, invece, alle operazioni di nomina del personale docente per le supplenze da GPS, alla data odierna, le operazioni risultano concluse per circa il 95% su tutto il territorio regionale. Devono, eventualmente, essere raccolte ulteriori rinunce e provvedere a nomine su tali posti.

Un dato importante emerge dall’incontro: esclusivamente per la classe di concorso ADEE, per la sola provincia di Napoli, nei prossimi giorni l’ufficio scolastico provvederà a restituire i posti alle scuole, che provvederanno a nominare su tali posti da Graduatoria d’ Istituto.

Nella tabella sottostante, sono riportati dati riepilogativi inerenti alle operazioni di nomina:

I dati inerenti la provincia di Napoli saranno comunicati successivamente.

L’incontro è continuato, quindi, con un quadro riepilogativo inerentemente allo svolgimento delle operazioni di immissione in ruolo del personale docente.

Come si evince dalla tabella riepilogativa precedentemente riportata, le operazioni sul concorso PNRR stanno procedendo in maniera da procedere alla pubblicazione di tutte le graduatorie entro il 10 dicembre. L’USR ha assicurato che provvederà, negli opportuni tempi, anche all’immissione in ruolo dei vincitori, man mano che saranno pubblicate le graduatorie. Inerentemente ai docenti risultati idonei al concorso 499/2020, ad agosto sono stati immessi in ruolo 95 docenti: ulteriori idonei, circa 200 (dato da confermare), saranno successivamente nominati all’esito delle nomine da PNRR, con sola titolarità giuridica.

“Dai dati forniti, è possibile osservare come le nomine in ruolo effettuate da GAE e GM siano in numero inferiore rispetto al contingente previsto.”, osserva Stefano Cavallini, Presidente Regionale Anief Campania. “È importante non perdere tali posti ma assicurare l’immissione in ruolo su tutti i posti destinati alle relative operazioni. Per tale motivo, i posti andrebbero destinati alle procedure di operazione di immissione in ruolo da concorso PNRR, consentendo l’immissione in ruolo anche agli idonei non rientrati nella graduatoria dei vincitori.”

L’Anief, ancora, chiede chiarezza in merito alle nomine di supplenze sui posti accantonati da PNRR: “Come previsto dalla legge, i DS stanno conferendo supplenze fino ad avente diritto sui posti accantonati per le immissioni in ruolo da Concorso PNRR; nel frattempo i docenti vincitori stanno ricevendo supplenze da GPS su altri posti: una volta avviate le operazioni di nomina in ruolo tali docenti dovranno lasciare la supplenza e occupare, invece, la sede di destinazione della nomina in ruolo, senza poter assicurare, in tal modo, continuità didattica.”, osserva Stefano Cavallini. “Non sarebbe opportuno, per questo anno scolastico, consentire di svolgere l’anno di prova sui posti assegnati da supplenza, così da assicurare continuità didattica?”

“Ci auguriamo di avere ulteriori delucidazioni riguardo alle procedure di immissione in ruolo e alle operazioni di nomina delle supplenze da GPS, per poter dare chiare risposte ai precari in attesa”, hanno affermato i rappresentanti Anief presenti.