Assunzioni docenti call veloce 2023: gli Uffici scolastici iniziano a pubblicare gli elenchi e gli avvisi sulla scelta sede

Gli Uffici scolastici iniziano a pubblicare gli elenchi degli aspiranti docenti che hanno presentato domanda per partecipare alla procedura di immissione in ruolo per l’anno scolastico 2023/24 per chiamata, ovvero call veloce.

Gli elenchi degli aspiranti vengono pubblicati sulla base dei punteggi e suddivisi tra GaE e concorsi.

I posti vanno suddivisi al 50% tra le due procedure e in caso di mancanza di aspiranti, attribuiti all’altra graduatoria.

In caso di accettazione o rinuncia sul posto individuato, l’aspirante decade dalle altre procedure di chiamata.

Elenchi USR in aggiornamento

Elenco e avviso Abruzzo –

Elenco USR Calabria –

Ecco l’elenco dell’USR Lombardia – avviso fase 2–

Elenco USR Toscana-

Elenco e avviso USR Emilia Romagna –

Elenco Sicilia e abbinamento candidati provincia–