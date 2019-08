Assunzioni docenti 2019, ultimi nominati da GaE e concorsi

Immissioni in ruolo a.s. 2019/20: sono in corso le procedure di nomina, ma è già possibile avere i primi elenchi dei docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2019, con o senza riserva.

Quali sono le graduatorie di merito che verranno utilizzate per le assunzioni

Le graduatorie del concorso 2016 (scuola infanzia, primaria e secondaria); le graduatorie relative al concorso straordinario indetto con il D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 per la scuola secondaria di primo e secondo grado; le graduatorie relative al concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e primaria indetto con Decreto Dipartimentale n. 1546/2018.

Secondo quale ordine verranno utilizzate le graduatorie di merito dei concorsi

Per la secondaria:

graduatorie di merito del concorso 2016 in subordine

graduatorie di merito del concorso straordinario 2018, cui è destinato, per l’a.s. 2019/20, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui al concorso 2016, il contingente del 100% dei posti

Per l’infanzia e la primaria:

graduatorie di merito del concorso 2016 in subordine

graduatorie di merito del concorso straordinario 2018

LOMBARDIA

Operazioni del 2 agosto– classe di concorso ADEE Posti di sostegno nella scuola Primaria – classe di concorso B23 – Revoca –

PIEMONTE

Classi di concorso per le quali non ci saranno ruoli nell’a.s. 2019/20 –

N.B. L’articolo sarà integrato man mano che gli Uffici pubblicheranno gli esiti delle operazioni.