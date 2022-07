Assunzioni Dirigenti scolastici 2022/23: 361 nomine. Graduatoria concorso 2017 esaurita? Nuovo bando ormai pronto Di

La graduatoria del Concorso a livello nazionale per Dirigenti scolastici bandito ormai quasi cinque anni fa è prossima all’esaurimento. 317 i nuovi conferimenti di incarico il che significa che rimangono da assumere soltanto 184 candidati. La procedura concorsuale per diventare Presidi ha un iter abbastanza complesso, in media ci vogliono 2 anni. Ciò fa presupporre che il bando per il prossimo concorso sarà pronto nel giro di qualche mese. I dettagli.

2022/23 Neoassunti Dirigenti scolastici: 361 immissioni

Il Ministero dell’istruzione ha comunicato nelle scorse ore che il Ministero dell’Economia ha autorizzato solo un numero di posti pari alle disponibilità in organico: si tratta di 317 nuovi conferimenti d’incarico che, sommati ai 44 trattenimenti in servizio*, danno un totale complessivo di 361 nuove immissioni.

*sono quei Dirigenti scolastici che potrebbero andare in pensione in base all’età ma fanno domanda per rimanere al loro posto

Nell’incontro con i sindacati del 20 luglio il direttore generale, Filippo Serra, ha dichiarato che l’Amministrazione effettuerà presso gli USR una ricognizione delle sedi attualmente disponibili.

A breve, segnala ANP, si svolgerà un altro incontro di informativa sulla ripartizione regionale delle nuove immissioni, anticipando che i vincitori che saranno immessi dovrebbero poter esprimere le proprie preferenze per il ruolo regionale presumibilmente entro la prima settimana di agosto.

Tutte le sigle sindacali hanno evidenziato l’opportunità di riesaminare la decisione e la necessità di ottenere un maggior numero di assunzioni, anche nel rispetto delle ultime modifiche introdotte con la conversione del dl 36/2022 e nella considerazione dell’importante impatto che avrebbe sul servizio un numero elevato di reggenze.

Graduatoria Concorso DS 2017 – Prossima all’esaurimento

Graduatoria del concorso Dirigenti Scolastici 2017: con le assunzioni dell’anno scolastico 2021/22 l’ultimo candidato fu il numero 2920. Rimanevano in graduatoria ancora 501 vincitori.

Con le immissioni in ruolo per i dirigenti scolastici 2022/23 [come detto sopra 361, anche se in realtà trattasi di 317 nuovi conferimenti di incarico], la Graduatoria è prossima all’esaurimento in quanto rimangono soltanto 184 vincitori o idonei, poco cambia. A conferma di ciò i numeri degli anni passati:

neoimmessi 2019/20: 2117 candidati

neoimmessi 2020/21: 458 candidati

neoimmessi 2021/22: 387 candidati

neoimmessi 2022/23: 317 candidati

Sono numeri passibili di qualche errore in quanto, negli anni, alcuni Dirigenti scolastici hanno preferito rientrare al ruolo precedente, qualcun altro ha rinunciato per motivi personali, altri ancora non hanno superato l’anno di prova.

Prossimo concorso Dirigenti scolastici – La pubblicazione del bando è prevista entro pochi mesi

Con soli 184 vincitori che permangono nella graduatoria del concorso DS bandito 5 anni fa [DDG 1259/17], la pubblicazione del Bando per la prossima procedura concorsuale di assunzione dei Presidi dovrebbe verificarsi nel giro di qualche mese, in quanto il prossimo anno la graduatoria sarà certamente esaurita e sappiamo che per l’espletamento del concorso sono necessari almeno due anni.

Piccola curiosità: il Ministero dell’Istruzione aveva tutta l’intenzione di esaurire la graduatoria del Concorso DS 2017 assumendo tutti i 500 vincitori rimanenti già per il 2022/23; il MEF non è stato dello stesso avviso.