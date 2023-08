Assunzioni da GPS sostegno al via: ecco i posti liberi per REGIONE e PROVINCIA. 1.300 in Veneto e 2.000 in Emilia Romagna [IN AGGIORNAMENTO] Di

Assunzioni da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo anno scolastico 2023/24 per aspiranti inseriti a pieno titolo che abbiano presentato domanda entro il 31 luglio 2023 ore attraverso la piattaforma dedicata del Ministero. Gli Uffici Scolastici pubblicano i posti a disposizione, suddivisi per provincia e grado di scuola.

Scorrimento GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo

Si tratta della procedura straordinaria di assunzioni da GPS con supplenze finalizzate al ruolo in attuazione dell’articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.

I posti a disposizione sono quelli che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente (50% GaE 50 concorsi + call veloce ordinaria), nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che prevede il totale di 50.807 posti a livello nazionale su circa 81mila vacanti.

Il Ministero ha indicato nell’allegato B il totale max per regione; gli Uffici Scolastici hanno suddiviso il contingente per procedura, classe di concorso o posto di insegnamento, grado di scuola in modo da cercare di coprire tutti i posti vacanti.

L’algoritmo delle supplenze sostegno per il ruolo

Lo scorrimento della GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo riguarda gli aspiranti inseriti a pieno titolo per l’anno scolastico 2023/24 (fascia 1A e 1B delle GPS).

La procedura è disciplinata dal è stato adottato il D.M. n. 119 del 15 giugno 2023.

I posti per regione e provincia

Calabria – 72 posti – contingente per provincia – 39 infanzia, 17 primaria, 16 secondaria II grado.

Emilia Romagna – 2.064 posti – contingente per provincia– 85 infanzia, 714 primaria, 688 secondaria I grado, 577 secondaria II grado.

Friuli Venezia Giulia – 304 posti- contingente per provincia – 12 infanzia, 147 primaria, 77 secondaria I grado, 68 secondaria II grado.

Molise 8 posti – Campobasso – 7 secondaria I grado – Isernia – 1 secondaria I grado.

Piemonte – 1421 posti – contingente per provincia – 90 infanzia, 279 primaria, 571 secondaria I grado, 481 secondaria II grado.

Sardegna – posti residui dopo la call veloce ordinaria –

Veneto -1312 posti – contingente per provincia – 41 infanzia, 365 primaria, 528 secondaria I grado, 378 secondaria II grado

Nomine previste entro l’8 agosto. Consigliamo agli interessati di monitorare i siti degli Uffici Scolastici perché le nomine si svolgeranno in questi giorni.

La pagina è in aggiornamento, nel corso di questi giorni gli Uffici scolastici pubblicheranno il contingente ed effettueranno le nomine.

Sui posti eventualmente residui la mini call veloce

Se dopo la procedura di scorrimento delle GPS prima fascia ed elenco aggiuntivo residueranno ancora posti, questi verranno messi a disposizione per una mini call veloce, alla quale potranno partecipare gli aspiranti di GPS a pieno titolo prima fascia ed elenco aggiuntivo che non siano risultati rinunciatari.

Tale domanda da call veloce da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo si svolgerà dal 9 all’11 agosto AVVISO Ministero

Come si svolgerà la mini call veloce

Assunzioni da mini call veloce 2023 docenti sostegno: quante province sarà possibile scegliere, può partecipare solo chi ha inserito tutte le scuole della provincia? Si può rinunciare?