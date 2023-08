Assunzioni da GPS Sostegno 2023/24: bollettini nomine in pubblicazione [In aggiornamento] Di

Prendono il via le operazioni di nomina dei docenti da prima fascia GPS Sostegno ed elenchi aggiuntivi: si tratta di contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo dopo superamento dell’anno di prova e formazione, come previsto dall’articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.

I docenti indicati nei bollettini vengono individuati quali destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato fino al 31.08.2024, per tipo posto Sostegno presso l’istituzione scolastica specificata.

I docenti così individuati, a seguito della positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e previo svolgimento della lezione simulata di cui all’art. 5 comma 8 del d.l. 44/2023, potranno essere assunti a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2023.

I destinatari dell’incarico dovranno prendere servizio presso l’Istituzione scolastica assegnata in data 1° settembre 2023.

E’ possibile rinunciare all’incarico conferito seguendo le indicazioni degli Uffici scolastici.

Bollettini in aggiornamento

Calabria

Catanzaro bollettino –Cosenza bollettino –Vibo Valentia bollettino –

Campania

Salerno bollettino –

Emilia Romagna

Bologna bollettino –Forlì Cesena bollettino –Ferrara bollettino –Modena bollettino –Reggio Emilia bollettino –Ravenna bollettino –Rimini bollettino –Parma bollettino –

Friuli Venezia Giulia

Gorizia bollettino –Trieste bollettino –Udine bollettino –

Liguria

Genova bollettino – La Spezia bollettino – Imperia bollettino –Savona bollettino –

Lombardia

Brescia –

Marche

Ancona bollettino –Pesaro e Urbino bollettino –Macerata bollettino –

Molise

Campobasso bollettino –Isernia bollettino –

Piemonte

Vercelli bollettino –Asti bollettino –Alessandria bollettino –

Puglia

Taranto bollettino –

Sardegna

Oristano bollettino–Cagliari bollettino e decreto –

Veneto

Rovigo bollettino –

N.B: Consigliamo agli interessati di monitorare i siti degli Uffici Scolastici. Questa pagina non ha carattere ufficiale e non è garantita la pubblicazione in tempo reale.