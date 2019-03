“No all’assunzione prioritaria di nuove leve” afferma l’On. Azzolina (M5S) relatrice in Commissione Cultura per il decreto reddito di cittadinanza e quota 100.

“Sono stata molto orgogliosa di aver potuto dare parere favorevole in Commissione Cultura al decreto sul reddito di cittadinanza e quota 100. Ho ricordato alle opposizioni che il reddito di cittadinanza fa parte del nostro DNA da sempre, che Quota 100 era nei nostri 20 punti del programma elettorale.” ha affermato l’On. pentastellata.

“Quota 100 permetterà di liberare migliaia di cattedre nelle istituzioni scolastiche che sommandosi ai 20.000 pensionamenti standardizzati potranno essere destinate a combattere il precariato scolastico tramite l’assunzione ex. art. 399, c. 1 del T.U. 297/1994. – ha proseguito la Azzolina – Non ho potuto accogliere le richieste di raccomandazione al parere, che erano pervenute da parte delle opposizioni, nel momento in cui chiedevano di assumere soprattutto nuove leve. Prima bisogna svuotare le graduatorie concorsuali e le Gae nel rispetto delle norme vigenti, poi parliamo di tutto il resto e ben vengano anche le nuove leve”

Quanti docenti nelle GaE e nelle graduatorie del concorso 2016

Abruzzo

Basilicata

Campania

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Molise

Sardegna

Sicilia

Toscana

Veneto

Per le scuole secondarie non c’è una analoga ricognizione ufficiale, essendo ancora in atto le nomine per le graduatorie del concorso DM 85/18 pubblicate entro il 31 dicembre 2018.