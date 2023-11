Assunzioni ATA ex Lsu entro il 1° dicembre: domande fino al 10 novembre Di

Scade alle 14 del 10 novembre il termine per presentare domanda di partecipazione alle assunzioni ATA ex Lsu. Si tratta della terza procedura assunzionale dopo l’internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole. Per poter partecipare alle assunzioni è necessario presentare domanda di inserimento nella graduatoria nazionale. Le immissioni in ruolo del personale ex Lsu, nel profilo del collaboratore scolastico, dovranno essere concluse entro il 1° dicembre.

Alla procedura possono partecipare i lavoratori ex Lsu che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso entro l’8 settembre e coloro che, pur avendo partecipato alle procedure precedenti, non sono stati assunti perché soprannumerari nella graduatoria provinciale per carenza di posti disponibili.

I posti suddivisi per provincia:

Campania: Salerno 3

Emilia Romagna: Bologna 4, Forlì 8, Modena 20, Parma 17, Piacenza 1, Ravenna 22, Reggio nell’Emilia 13, Rimini 9

Lazio: Latina 12, Roma 259, Viterbo 1

Liguria: Genova 17, Imperia 19, Savona 2

Lombardia: Brescia 32, Cremona 4, Milano 26, Varese 6

Marche: Ancona 3, Ascoli Piceno 13, Macerata 4, Pesaro 11

Piemonte: Cuneo 14, Novara 2, Verbano-Cusio-Ossola 9

Sardegna: Nuoro 1, Oristano 5, Sassari 6

Toscana: Firenze 9, Pistoia 1, Siena 6

Umbria: Perugia 5

Veneto: Padova 1, Rovigo 4, Verona 14, Vicenza 7

Come si presenta la domanda

La domanda si presenta telematica sul sito InPA a questo link

Per accedere all’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità

Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi online >Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”.

La guida

BANDO 30/10

NOTA 63227 30/10