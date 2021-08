Assunzioni ATA a tempo indeterminato 2021/22, gli Uffici scolastici pubblicano avvisi con date e posizioni aspiranti Di

Prendono il via le operazioni per le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA. La procedura è totalmente informatizzata e l’istanza si compila su Istanze online. Gli Uffici scolastici provinciali pubblicano gli avvisi con le date e le posizioni in graduatoria degli aspiranti

Il numero dei convocati è superiore al numero dei posti disponibili per le nomine in ruolo per sopperire ad eventuali rinunce. La presentazione dell’istanza non è perciò garanzia di nomina.

Gli aspiranti possono infatti rinunciare alla nomina producendo formale rinuncia all’interno della stessa procedura informatizzata.

Per le immissioni in ruolo si utilizzano le graduatorie ATA 24 mesi aggiornate.

