Assunzioni a 36 ore ex LSU, una vittoria o il taglio di 2.500 future immissioni in ruolo da graduatoria ATA? Di

Annunci clamorosi di vittorie conquistate, definiti contratti a 36 ore gli ex LSU assunti su part time. 5000 le persone coinvolte. “Tagli per 2500 posti o posti in deroga?”

Attesa a breve la circolare, in quanto i contratti erano stati prorogati fino al 31 dicembre.

La concentrazione di questi posti è rilevante in determinate regioni: Campania, Puglia, Calabria, Sicilia. Questa decisione potrebbe penalizzare le nuove immissioni in ruolo previste nelle province appartenenti a queste regioni, le nomine annuali, con conseguenze anche per i trasferimenti e le assegnazioni provvisorie.

Il personale assunto a full time sarà utilizzato in esubero? Assegneranno posti in deroga?

Si creeranno scuole di serie A e scuole di serie B, scuole dove il personale addetto sarà carente e scuole dove i collaboratori scolastici in servizio risulteranno raddoppiati.

11263 dovevano essere i posti assegnati alla procedura di internalizzazione degli ex LSU e appalti storici.

In seguito a questa manovra gli 11263 posti diventeranno 15.000/16.000, ma quali le conseguenze per le graduatorie “ordinarie”?

E le assunzioni del personale ATA inserito nelle graduatorie?

Raccogliamo l’appello del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti, appartenente alla seconda fascia a esaurimento, il personale di terza fascia e il personale ATA di ruolo. Tutti in attesa di conoscere i tempi e le modalità di questa trasformazione, perché implicitamente potrebbero essere coinvolti.

L’appello è quello di affiancare alla stabilizzazione degli ex LSU occupati da anni nella loro provincia di residenza un piano di immissioni ruolo per tutti gli Ata che hanno maturato i requisiti di 24 mesi di servizio.

Occorre avviare una mobilità straordinaria rivolta a tutti, ATA ed ex LSU, rendendo disponibili tutti i posti, compresi quelli attualmente occupati dai lavoratori ex LSU in regime di part time.

I Collaboratori scolastici

Atteso nelle prossime settimane il bando aperto agli ex LSU che hanno lavorato per almeno 5 anni a tempo determinato alle dipendenze delle ditte esterne.

Non si conosce il numero dei partecipanti, ma, vista la decisione già presa, credo che si stia predisponendo l’assunzione su full time a favore di tutti i richiedenti. Requisiti e posti a disposizione

Questo si tradurrà in ulteriori tagli ai ruoli ATA?

La coperta è corta: copre la testa e lascia scoperti i piedi. Il rischio potrebbe essere quello di salvare una categoria ma finire con il danneggiare implicitamente un’altra.