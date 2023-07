Assunzioni 2023 docenti con Call veloce da GaE e concorsi: ecco i POSTI disponibili. Domanda dal 27 al 31 luglio ore 12 [IN AGGIORNAMENTO] Di

Domanda per la call veloce da GaE e concorsi per i posti rimasti vacanti e disponibili dopo la fase ordinaria delle assunzioni per i docenti nell’anno scolastico 2023/24: la piattaforma per inserire la richiesta sarà attiva su un link di Istanze on line da domani 27 luglio ore 9 al 31 luglio ore 12, come da avviso del Ministero.

L’avviso del Ministero

Nel periodo compreso tra giovedì 27 luglio 2023 (ore 9.00) e lunedì 31 luglio 2023 (ore 12.00) saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate a partecipare alla procedura per chiamata, la cosiddetta “call veloce” prevista dall’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Gli aspiranti, di cui all’articolo 2 del Decreto ministeriale n. 25 dell’8 giugno 2020, possono presentare l’istanza per ciascuna graduatoria di provenienza per i posti di una o più province di una sola regione, al fine dell’assunzione a tempo indeterminato in territori diversi da quelli di pertinenza delle graduatorie di riferimento. Si rimanda al citato Decreto ministeriale n. 25 del 2020 per la disciplina di dettaglio della procedura. Leggi l’Avviso

Ecco i posti disponibili per la CALL VELOCE ordinaria

Emilia Romagna – Vai al file –

Marche – Vai al file –

MoliSe – Il file -N.B. E’ il numero dei posti vacanti a livello regionale per l’a.s. 2023/2024 ai fini delle operazioni di reclutamento con contratto a tempo indeterminato del personale docente di ogni ordine e grado disponibili per la call veloce.

Sono riportate esclusivamente le classi di concorso/tipologie di posto per le quali esistono disponibilità.

Puglia – Scarica il file – Possono essere assegnati, per le classi di concorso-posti comuni, 186 posti rendendo necessaria una riduzione percentuale dei posti assegnabili in proporzione alle disponibilità residue, oltre a 620 posti totali per le classi di concorso ADAA, ADEE e ADMM.

–Brindisi – Lecce –

Veneto – Scarica il file –

N.B. La pagina non ha carattere ufficiale e potrebbe non essere aggiornata in tempo reale.