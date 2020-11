Assunzioni 2020/21 DSGA in Campania, istruzioni Di

Assunzioni a tempo indeterminato nel profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi dalla graduatoria regionale del concorso bandito con DDG n. 2015/2018 per l’a.s. 2020/21.

Si precisa che per l’A.S. 2020/2021 la copertura finanziaria è di 182 unità.

I candidati convocati che vogliano rinunciare all’immissione sono invitati a compilare il modello per rinuncia; in difetto di tempestivo invio verrà assegnata d’ufficio una provincia e

successivamente una sede d’ufficio.

I benefici ex L. 104/92 non rilevano ai fini della scelta della provincia; si informano pertanto i candidati in possesso dei requisiti che la documentazione comprovante gli stessi dovrà essere

inviata successivamente, all’atto di inoltro del modello di scelta delle sedi nell’ambito della provincia assegnata.

L’istanza, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere inviata all’indirizzo specificato entro le 23.59 del giorno 17.11.2020.

In vista dell’imminente assunzione si invitano i candidati convocati a voler rimuovere le cause di incompatibilità di cui all’art. 53 Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165.

Si raccomanda di consultare costantemente il sito web istituzionale dell’USR Campania per essere tempestivamente aggiornati sullo svolgimento della procedura, anche in considerazione del fatto che non si procederà a forme individuali di comunicazione.

Le istruzioni