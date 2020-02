Assunzione lavoratori pulizie, le graduatorie. Reclamo entro cinque giorni. Aggiornato Nuoro

Internalizzazione dei lavoratori delle pulizie: è Torino il primo Ufficio Scolastico a pubblicare le graduatorie provvisorie. Altri uffici hanno invece nominato da poco le relative commissioni.

PIEMONTE

Alessandria: presenti 34 candidati. Il 6 febbraio la graduatoria è stata annullata, sarà ripubblicata

Torino: presenti 429 candidati. Il 5 febbraio la graduatoria è stata annullata, sarà ripubblicata.

PUGLIA

Lecce

Bari

Brindisi

Foggia

Taranto

SARDEGNA

Cagliari

Nuoro

Oristano

Il Ministro ha assicurato la pubblicazione delle graduatorie entro fine febbraio, per garantire l’assunzione dal 1° marzo.

Reclamo

Si tratta di una graduatoria provvisoria: i candidati potranno visionarla ed eventualmente presentare reclamo entro 5 giorni, qualora riscontrino errori nei punteggi attribuiti.

Esclusione dalla procedura

N.B. Gli aspiranti sono inclusi nella graduatoria provvisoria con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

In caso di carenza degli stessi l’Ufficio dispone in qualsiasi momento, anche successivamente all’eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l’esclusione dalla procedura selettiva, con conseguente decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura;

è ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

La Commissione si riserva di effettuare ulteriori controlli sui titoli culturali, sui titoli di servizio, sulle dichiarazioni rilasciate dall’aspirante e sui requisiti generali di accesso.

Privacy

Per effetto della Legge sulla privacy le graduatorie non contengono alcun dato personale e sensibile. Gli elenchi alfabetici comprensivi dei dati personali, delle preferenze, riserve e precedenze riconosciute consultabili presso l’ufficio Scolastico stesso, a disposizione dei diretti interessati per il controllo dei dati inseriti.

Graduatorie provinciali

Dalle graduatorie provinciali si individuano i lavoratori che hanno diritto al contratto full time.

Assunzioni lavoratori pulizie, 7.000 contratti full time. Graduatorie provinciali, supplenze brevi su posti eccedenti

Assunzioni come collaboratori scolastici

L’assunzione avverrà nel profilo dei collaboratori scolastici

Stipendio, mansioni e orario di lavoro previsti dal CCNL.