Assunzione in ruolo vincitori non abilitati concorso PNRR1: che succede se nella scuola si perde un posto nella scuola? E se classe di concorso è in esubero?

Il vincitore non abilitato del concorso scuola secondaria PNRR1 è assunto dapprima a tempo determinato e l’a.s. successivo in ruolo, previo conseguimento dell’abilitazione. Cosa succede se si perde il posto nella scuola in cui si sta svolgendo il servizio a tempo determinato?

Vincitori non abilitati

Ricordiamo che ai vincitori non abilitati del concorso PNRR1 scuola secondaria (come anche quelli del PNRR2), ai sensi del DM n. 205/2023 disciplinante la procedura, si applica quanto previsto dall’articolo 13/2 e dall’articolo 18-bis/4 del D.lgs. 59/2017.

Stando alla succitata normativa, una volta individuati per l’assunzione, gli interessati sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’USR cui afferisce la scuola scelta, contratto nel corso del quale conseguono l’abilitazione acquisendo 30 o 36 CFU/CFA, in base a come hanno avuto accesso al concorso (30 CFU i partecipanti con laurea + 3 anni di servizio; 36 CFU i partecipanti con laurea + 24 CFU/CFA) ovvero in base alla situazione in cui vengono a trovarsi al momento dell’iscrizione al percorso abilitante.

Conseguita l’abilitazione, i docenti in esame sono poi immessi in ruolo e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio. Ricordiamo che i percorsi abilitanti, avviati con un certo ritardo, per i docenti in esame (vincitori non abilitati PNRR1 assunti nel 24/25) dovranno concludersi entro il 18 luglio 2025, in modo da garantirne l’assunzione a tempo indeterminato. Percorsi abilitanti 30 e 36 CFU: dovranno concludersi entro il 18 luglio. Ecco le NUOVE indicazioni MIM – MUR valide per tutti i vincitori di concorso PNRR1



Contrazione organico

Cosa succede qualora nella scuola in cui sono assegnati i vincitori di concorso non abilitati vi sia una contrazione di organico, ossia si perda un posto?

Gli stessi saranno assunti a tempo indeterminato in un’altra scuola della provincia. Non a caso, il CCNI 25/28 (come il precedente contratto) prevede che non sono disponibili per le operazioni di mobilità – a livello di singola scuola o a livello provinciale in caso di contrazione di organico – i posti destinati ai docenti con incarico finalizzato al ruolo.

La nuova scuola sarà assegnata agli interessati dall’ATP competente per territorio, come avvenuto negli anni scorsi (così possiamo leggere nel decreto, tra gli altri, dell’Ufficio Scolastico di Cosenza relativo agli assunti 2022/23).

Quesito 1

Sono una vincitrice del Concorso per titoli ed esami del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.M 205/2023, per la classe di concorso A011 – DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO. Sono stata individuata per l’assunzione a tempo determinato ex art. 13, c. 2, ovvero ex art. 18-bis, c. 4, dlgs 59/17 sulla classe di concorso A011 – DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO nella provincia di ROMA (RM) e mi è stata assegnata la sede, nella quale sto svolgendo servizio nel corrente a.s. 2024/2025. In data odierna ho ricevuto comunicazione dall’Ufficio del personale del fatto che, per contrazione nel personale, risulta esserci nella sede una cattedra in meno per l’a.s. 2025/2026, ed essendo la sottoscritta ultima tra i vincitori di concorso con contratto al 31/08/2025 finalizzato al ruolo risulto perdente posto. Che cosa succede in questi casi? come mi verrà assegnata la sede non avendo potuto partecipare alla domanda di mobilità?

Allo stato attuale non risulto presente negli elenchi dei posti accantonati su provincia pubblicati dall’Ufficio Scolastico regionale per il Lazio, mi chiedo come bisogna muoversi?

Come detto sopra, per i casi come quella della lettrice, è previsto un accontamento di posti a livello provinciale. Pertanto, la stessa sarà assunta in ruolo in altra scuola della provincia che le sarà assegnata dall’ATP dopo la mobilità e prime delle prossime immissioni in ruolo (a.s. 25/26). In definitiva, la nostra lettrice non dovrà far nulla, se non attendere le comunicazioni dell’Ufficio scolastico della provincia in cui sta svolgendo servizio.

Quesito 2

È possibile che l’ufficio scolastico provinciale dichiari in esubero una classe di concorso per la quale dovrebbe essere previsto l’accantonamento provinciale del posto a causa di contrazione organico nella scuola assegnata al vincitore del concorso PNRR1 attualmente assunto a tempo determinato? Se sì, quale docente sarebbe dichiarato in esubero? Il perdente posto già di ruolo per il quale non fosse possibile individuare una sede anche d’ufficio a fronte dell’accantonamento? Oppure è possibile che in esubero vada il vincitore e che, quindi, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato avvenga senza una sede di titolarità (su dotazione organica provinciale)? In quest’ultimo caso, in quale scuola e su quale classe di concorso dovrebbe svolgere l’anno di prova?

Se la classe di concorso è in esubero, come sa bene il lettore, vuol dire che il numero di docenti titolari sulla classe di concorso in esame è superiore al numero dei posti disponibili a livello provinciale. Se così fosse e il docente già di ruolo non possa essere sistemato in alcun modo, lo stesso parteciperà poi alle operazioni di mobilità annuale (utilizzazione e assegnazione provvisoria), al fine di ottenere una sede anche se per un solo anno scolastico, in attesa di quel che succederà l’a.s. successivo.

Quanto al docente con nomina finalizzata al ruolo da concorso PNRR1, non possiamo dare alcuna risposta certa perché si tratterebbe di una situazione particolare e non disciplinata dalle disposizioni di riferimento (ad oggi pubblicate), per cui non si può che attendere le eventuali indicazioni ministeriali. Disposizioni in merito potrebbero essere presenti nel prossimo CCNI sulle utilizzazione e assegnazioni provvisorie, che potrebbe disciplinare la fattispecie. Certo è che l’assunzione in ruolo, conseguita l’abilitazione, non può non avvenire, vista la disposizione di legge da cui deriva. Potrebbe anche verificarsi, come afferma il lettore, un’assunzione senza sede in provincia. Come detto però, è bene attendere eventuali indicazioni/disposizioni ministeriali.

Detto ciò, da quanto scritto nel quesito sembra che trattasi di uno scenario solo ipotetico, per cui consigliamo al lettore di attendere l’assegnazione dell’organico a livello provinciale. Sembra difficile che nel corrente a.s. sia stata autorizzata un’assunzione finalizzata al ruolo (computata nel contingente provinciale, come testimonia il citato accantonamento di posti a livello provinciale nel CCNI 25/28) e poi la classe di concorso diventi in esubero. E’ sicuramente possibile che si perda il posto nella scuola in cui il lettore stia svolgendo il servizio a tempo determinato, ma sembra assai difficile che la classe di concorso sia in esubero ad un anno dalle assunzioni in ruolo o finalizzate al ruolo.

Le risposte ai quesiti

