Assunzione docenti in 8 regioni, stanziati 8 milioni. Minasi (Lega): “Grazie a Valditara stop a gap tra Nord e Sud” Di

“Già dal mese di gennaio molte scuole della Calabria potranno contare su cinque insegnanti in più, assunti fino a fine anno grazie all’impegno del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara”. Lo afferma, in una nota, la senatrice della Lega Tilde Minasi.

“La misura – aggiunge – è contenuta nel piano di interventi Agenda Sud, presentato dal ministro qualche mese fa proprio in Calabria e trova ora attuazione dopo la firma del decreto attuativo, che assegna più di 8 milioni di euro a 14 reti di scuole statali di 8 Regioni, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per l’assunzione appunto di nuovi docenti per questo anno scolastico. Il piano servirà a ridurre i divari nell’apprendimento tra le diverse aree del Paese, offrendo ai ragazzi del Sud le stesse opportunità dei loro coetanei del Nord, avvantaggiati da migliori servizi in materia in materia di organizzazione scolastica. Ringrazio, dunque, il ministro per quanto sta facendo, per la sua attenzione alle Regioni meridionali, e alla Calabria in particolare. Attenzione dimostrata anche dalla sua scelta di annunciare il Piano proprio questa regione, dove, a breve, ha già in programma una nuova visita”. “Continueremo – dice ancora la senatrice Minasi – lavorare insieme per garantire ai nostri giovani la possibilità di istruirsi, annullando ogni gap esistente con la popolazione scolastica del resto del Paese, per potersi preparare nel modo migliore possibile alle sfide che riserva loro il futuro”.

