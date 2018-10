Assunti in Toscana 2mila prof su 4.500 posti liberi. “Ci vuole il concorso”

Domenico Petruzzo, direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, a margine di una conferenza stampa, ha commentato la nota diffusa nei giorni scorsi dai sindacati Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams della Toscana sulla mancata nomina in ruolo per circa 3mila posti sui 4.500 previsti per la Toscana.

“I dati – commenta Petruzzo – sono i nostri, li abbiamo pubblicati noi: in Toscana il Governo ha stabilito di fare 4.500 assunzioni, ma ci vogliono le persone da assumere. Intanto metteremo dei supplenti, in attesa che vengano espletati i concorsi”.

Il ministro, ha aggiunto il direttore, “ha detto che sta preparando una procedura di semplificazione per sveltire i concorsi e farli annualmente, in modo che ci sia sempre una graduatoria, ma comunque una percentuale di circa il 10% di supplenze è fisiologica”.