Assorbenti gratis a scuola per le studentesse, parte l’iniziativa a Pisa

A Pisa, presso le due sedi della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo Sacchetti, parte l’iniziativa ‘Prof, oggi sono indisposta! Il ciclo mestruale non è un lusso e non è un imbarazzo. Prendine uno, quando ti serve’.

Pertanto, le studentesse della scuola potranno usare gratuitamente assorbenti quando si trovano a scuola. Alla scuola – si legge su Pisa Today – infatti sono stati donati 2160 assorbenti biodegradabili dalle associazioni Soroptimist Valdarno Inferiore e Rotary Club Comprensorio del Cuoio, acquistati tramite una raccolta fondi e con il contributo dell’Azienda Speciale Farmacie San Miniato.

“L’iniziativa – ha spiegato la scuola in una nota – è in linea con i programmi educativi e didattici legati al principio delle Pari Opportunità e con il programma promosso dalla Regione Toscana denominato ‘Scuole che Promuovono Salute’. L’Istituto ha scelto di aderire all’iniziativa proposta da Soroptimist e Rotary Club e patrocinata dalla Commissione per le Pari Opportunità del Comune di San Miniato per dare un segnale concreto che mira a promuovere la cultura del benessere e della salute all’interno della comunità scolastica, a garantire un diritto sociale e ad abbattere gli stereotipi e i tabù intorno al ciclo mestruale“.

Inoltre, nei primi mesi del prossimo anno scolastico saranno anche previste azioni di informazione e di sensibilizzazione sul tema della sessualità e dell’affettività, dell’igiene, della salute e delle disuguaglianze di genere, con il supporto di esperti e professionisti dell’Azienda Usl della Toscana Centro – Dipartimento di Prevenzione e Promozione della Salute.