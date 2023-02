Assistenti lingua straniera 2023/24, al via le candidature delle scuole: avvisi USR e scadenze Di

Con la circolare n. 2639 del 26 gennaio 2023 il Ministero dell’istruzione e del merito ha pubblicato le indicazioni per l’individuazione delle scuole finalizzata all’assegnazione di assistenti di lingua straniera alle istituzioni scolastiche italiane a.s. 2023-2024.

L’assistente di lingua è un giovane laureato, o studente universitario, con una conoscenza di base della lingua italiana, che viene selezionato nel paese europeo di provenienza per svolgere attività didattiche in classe, affiancando il docente di lingua e cultura straniera per 12 ore settimanali nel corso di un periodo di tempo che può variare da un minimo di 6 mesi fino a un massimo di 8 mesi.

Condizione di ammissibilità dell’istituto scolastico:

che siano presenti, nell’organico di istituto, almeno 24 ore settimanali di insegnamento curriculare della lingua per la quale si chiede l’assistente. Si fa presente che le ore devono essere distribuite su un minimo di due cattedre (unica eccezione è l’assegnazione condivisa analizzata di seguito) e organizzate in maniera che l’assistente possa collaborare con un massimo di quattro docenti di lingua o di una disciplina non linguistica nel caso di lezioni CLIL.

assicurare un’adeguata integrazione dell’attività dell’assistente all’interno dell’Istituto, attraverso l’elaborazione di un progetto inserito nel Piano dell’offerta formativa e la designazione di un docente con funzioni di tutor dell’assistente e di coordinatore di tutti i docenti del dipartimento della lingua straniera di riferimento, in considerazione del fatto che l’assistente non è un docente, ma un neolaureato o studente universitario

Gli Uffici scolastici regionali hanno pubblicato in questi giorni gli avvisi per le scuole che intendono fare richiesta di assegnazione:

Abruzzo: scadenza 28 febbraio

Basilicata: link Usr

Calabria: domande dal 13 al 28 febbraio

Campania: avviso scadenza 28 febbraio

Emilia Romagna: dal 14 al 28 febbraio

Friuli Venezia Giulia: dal 13 febbraio al 28

Lazio: dal 13 al 28 febbraio

Liguria: link Usr

Lombardia: dal 13 al 28 febbraio

Marche: dal 13 al 28 febbraio. avviso

Molise: scadenza 20 febbraio

Piemonte: dal 13 al 28 febbraio

Puglia: scadenza 28 febbraio

Sardegna: avviso

Sicilia: dal 13 al 28 febbraio

Toscana: dal 13 al 28 febbraio

Umbria: domande entro il 28 febbraio

Veneto: scadenza 28 febbraio