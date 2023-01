Assistenti lingua italiana, domande maturità, rilevazione dati generali, bonus 150 euro precari: le scadenze del 31 gennaio Di

Domani 31 gennaio 2023 sono in scadenza diversi avvisi e adempimenti per le scuole e il personale scolastico. Il 31 gennaio è anche il giorno d’inizio delle domande per assistenti di lingua italiana all’estero. Ricordiamo di seguito i principali appuntamenti.

Tutte le scadenze del 31 gennaio:

Avvisi PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” e “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Scadenza chiusura progetti

Bando “Adotta un giusto 2022/2023”: scadenza iscrizioni concorrenti.

Bonus cultura 18app: al via le domande. Notizia

Progetto e concorso “LEX GO”: entro il 31 gennaio i docenti interessati scelgono in via preliminare l’area formativa d’interesse.

Maturità: scadenza domande tardive e studenti per abbreviazione per merito. Vai alle info

Assistenti lingua italiana all’estero 2023/24: al via le domande. Tutte le info

Obblighi di pubblicazione e invio dati ad ANAC entro il 31 gennaio. Notizia

Rilevazione dati generali scuole 2022/23: funzioni aperte fino al 31 gennaio. Nota

Concorso Raccontami l’autismo, promuovere il concetto della disabilità non come limitazione ma come opportunità di crescita per i singoli e per le comunità. Info

Ampliamento dell’offerta formativa. 5 avvisi in scadenza su Scuola+. Avvisi

Bonus 150 euro: domande precari in scadenza. Info

Campionati di Filosofia, XXXI edizione: scadenza iscrizioni. Info

Giochi delle Scienze Sperimentali 2023: adesioni entro il 31 gennaio. Info

Scadenza iscrizioni scuole infanzia Trentino. Circolare