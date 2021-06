Assessore Abruzzo: chiederemo capienza autobus all’80%. Data inizio lezioni uniforme a metà settembre Di

L’assessore regionale dell’ Abruzzo con delega all’Istruzione, Pietro Quaresimale, nella veste di Coordinatore vicario, ha partecipato, nel pomeriggio di ieri, alla prima seduta della decima Commissione Istruzione-Edilizia scolastica- Università e Ricerca delle Regioni e Province autonome.

“Tra i temi in discussione- ha dichiarato Quaresimale – l’opportunità di destinare maggiori risorse al trasporto scolastico, l’eventualità di nominare un Mobility Manager nell’ottica di un miglior coordinamento tra le Istituzioni, la valutazione sulla possibilità di chiedere al Comitato Tecnico Scientifico di autorizzare fino all’80% la presenza dell’utenza sugli autobus.

Inoltre, riguardo al calendario scolastico, – ha proseguito – stiamo pensando di uniformare, come da indicazioni del Ministro Bianchi, la data di riapertura delle scuole, fissandola, in linea di massima, intorno a metà settembre. Infine, – ha concluso il coordinatore vicario della Commissione, Quaresimale – si sta lavorando per prevedere ulteriori risorse per ampliare e valorizzare spazi ed aree all’interno degli istituti scolastici”.