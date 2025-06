Assegnazioni provvisorie interprovinciali: penalizzati i docenti di ruolo? Non si utilizzano tutti i posti disponibili entro il 31 agosto. La denuncia Di

L’ultimo scorcio del mese di agosto è sempre caratterizzato da numerose procedure che devono concludersi entro il 31 agosto per permettere la presa di servizio il 1° settembre. Tra queste le assegnazioni provvisorie dei docenti di ruolo.

Ma ci sono anche altre procedure per le quali il Ministero pone come termine ultimo il 31 agosto, compreso almeno il primo turno di algoritmo per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno.

Sulla carta tutto realizzabile se le operazioni fossero disposte con un anticipo tale da consentire un lavoro accurato e capillare da parte degli Uffici Scolastici.

Nella realtà negli ultimi anni scolastici la seconda metà del mese di agosto vede accavallarsi una serie di operazioni che rendono impossibile rispettare al 100% la successione degli aventi diritto.

Per le assegnazioni provvisorie il CCNI 2019/25 prorogato anche nei successivi (siamo in attesa del nuovo testo per il 2025/28) afferma

6. Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria devono improrogabilmente essere effettuate entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento nel triennio di vigenza del presente contratto.

L’ultima nota del MIM in ordine di tempo, quella del 4 luglio 2024 afferma però

“Si ricorda, infine, che tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria ai sensi degli artt. 9 e 19 del CCNI dovranno svolgersi in tempo utile per consentire il corretto avvio del prossimo anno scolastico.”

senza indicare una data ultima che, nei fatti, varia in ogni ufficio Scolastico.

Ne abbiamo parlato proprio lo scorso anno scolastico quando alla chiusura delle assegnazioni provvisorie il 26 agosto in Sicilia non hanno fatto seguito altri scorrimenti per il periodo ristretto di tempo in cui procedere con le altre operazioni (alle quali si aggiunge quest’anno anche la riconferma dei supplenti su posto sostegno)

Ecco cosa scrive una nostra lettrice, docente di ruolo in procinto di richiedere l’assegnazione provvisoria anche per l’a.s. 2025/26.

Assegnazioni provvisorie interprovinciali: penalizzati i docenti di ruolo?

“Gentile redazione,

con questa mia desidero portare alla Vostra attenzione un problema serio e strutturale che coinvolge ogni anno centinaia di docenti di ruolo: le assegnazioni provvisorie interprovinciali e la loro gestione opaca, disomogenea e spesso iniqua.

È sempre più frequente che, anche in presenza di cattedre chiaramente vacanti entro il 31 agosto, gli Uffici Scolastici non aggiornino le disponibilità dopo il primo blocco di operazioni, ritenendo chiuse le assegnazioni già ad una data antecedente a quella canonica del 31 agosto. Queste stesse cattedre, disponibili a pieno titolo, vengono poi assegnate a docenti precari da GPS, saltando totalmente lo scorrimento delle domande di assegnazione provvisoria presentate da personale di ruolo.

Il paradosso è evidente: da un lato alcuni docenti ottengono l’assegnazione provvisoria in uscita dalla provincia, liberando cattedre; dall’altro, non si consente a chi ha chiesto il rientro in quella stessa provincia di ottenere il posto lasciato libero, anche se esiste una precedenza legalmente riconosciuta.

Il risultato? Cattedre effettivamente vacanti che restano escluse dalle assegnazioni, per poi essere assegnate a supplenza.

Questa dinamica provoca profondo scoraggiamento e frustrazione, soprattutto tra chi, dopo aver già visto respinta la domanda di trasferimento, riponeva nell’assegnazione provvisoria l’ultima possibilità di avvicinarsi alla propria famiglia almeno per un anno.

Alla delusione del mancato trasferimento si aggiunge così la beffa dell’assegnazione negata, non per mancanza di posti ma per decisioni amministrative formalistiche, insensibili e in certi casi persino contraddittorie.

Chi ha vissuto questa esperienza sa cosa significa: un altro anno lontano da casa, centinaia di chilometri ogni settimana, spese ingenti, un logoramento fisico ed emotivo che incide sulla salute e sulla qualità del lavoro.

In tutto questo, si ignora che le norme contrattuali e le recenti pronunce giurisprudenziali (tra cui quelle dei Tribunali di Palmi, Ragusa, Padova) stabiliscono chiaramente che:

le assegnazioni provvisorie devono coprire tutte le cattedre disponibili fino al 31 agosto;

il principio di scorrimento tra chi esce da una provincia e chi vi chiede rientro deve essere garantito

la supplenza da GPS non può precedere il diritto di un docente di ruolo.

La Scuola non può permettersi di ignorare questi diritti.

È necessario che questo tema emerga nel dibattito pubblico, venga monitorato dalle organizzazioni competenti e affrontato in sede ministeriale.

Non si tratta solo di mobilità, ma di giustizia amministrativa, qualità della vita e tutela della dignità lavorativa di chi lavora ogni giorno per la scuola italiana.

Grazie per l’attenzione.

Un docente lontano da casa da ormai troppo tempo”