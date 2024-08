Assegnazioni provvisorie docenti 2024, caos in Sicilia Di

Assegnazioni provvisorie per il personale docente nell’anno scolastico 2024/25: segnaliamo due criticità relative alle operazioni nell’isola.

Una segnalazione arriva dalla UIL Scuola Trapani

La Uil Scuola di Trapani torna a chiedere la revoca e il rifacimento di tutti i provvedimenti presi riguardanti la mobilità provinciale annuale con una lettera alla dirigente dell’Ambito territoriale di Trapani Antonella Vaccara.

“Lo scorso 21 agosto – spiega il segretario generale Uil Scuola Trapani Fulvio Marino – abbiamo chiesto alla dirigente dell’Ambito territoriale di Trapani il rifacimento delle operazioni provinciali di mobilità annuale. La richiesta nasce dal mancato reperimento dei posti di sostegno in deroga, relativi ai comuni di Partanna, Salemi e di altri comuni della Valle del Belice”.

E aggiunge: “Si precisa che l’Ufficio scolastico regionale Sicilia aveva sollecitato i dirigenti scolastici della provincia di Trapani ad effettuare entro lo scorso 19 agosto la ricognizione dei posti di sostegno già richiesti ma ancora non autorizzati. Nonostante le interlocuzioni con il dirigente dell’Ambito, nei giorni precedenti, finalizzate al reperimento di tutti i posti utili e disponibili prima delle operazioni, l’Amministrazione ha proceduto alla pubblicazione in data 20 agosto dei movimenti provinciali”.

La richiesta di rettifica della Uil non è stata però accolta dall’Ambito, tanto che è seguita la pubblicazione dei movimenti interprovinciali.

E una più generale dalla FLC CGIL Sicilia

La FLC CGIL Sicilia che in un comunicato inviato alla nostra redazione scrive “Abbiamo inoltre chiesto al direttore dell’Ufficio scolastico regionale di effettuare, come ogni anno, gli scorrimenti sui posti in uscita liberatisi in seguito alla pubblicazione, in data 26 agosto, degli esiti delle operazioni di mobilità annuale. L’amministrazione ha dichiarato l’impossibilità di effettuare, quest’anno, tali scorrimenti a causa della ristrettezza dei tempi e dei ritardi accumulati a tutti i livelli per le operazioni di avvio dell’anno scolastico”.

Assegnazioni provvisorie docenti 2024 si chiudono il 31 agosto ma alcuni posti non si recuperano e saranno dati a supplenza

Senza voler mettere in dubbio l’operatività da parte degli Uffici Scolastici, i docenti avrebbero bisogno di capire i passaggi che hanno portato a questa situazione.