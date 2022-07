Assegnazioni provvisorie 2022, viene data precedenza al sostegno? [VIDEO] Di

Viene data precedenza al sostegno per le assegnazioni provvisorie? Si tratta di una delle domande più frequenti che arrivano in redazione. Ne abbiamo parlato anche nel corso del Question time del 21 giugno.

A rispondere il segretario generale Anief Giuseppe Faraci, che spiega a tal proposito: “non ho la possibilità di indicare prima una cosa e poi l’altra. Io faccio la domanda per assegnazione provvisoria per la mia classe di concorso e poi troverò nel menù a tendina le mie preferenze. A quel punto andrò ad indicare il posto di sostegno“.

In seguito, continua il sindacalista, “il sistema elaborerà la domanda e se trova il posto sulla classe di concorso bene, altrimenti passa al sostegno“.

Video tutorial per la compilazione della domanda passo dopo passo: tutte le informazioni necessarie per inviare l’istanza in modo corretto. In collegamento Roberta Vannini (Uil Scuola Campania).