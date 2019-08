Assegnazione sedi dirigenti scolastici, nelle Marche sono solo 3 le scuole senza DS

Sono state completate le nomine di dirigenti scolastici nelle Marche.

I dati sono riportati dall’Ansa.

Si tratta di presidi di prima nomina che prenderanno servizio il prossimo 2 settembre.

Sono solo tre – al momento – le scuole che non hanno un dirigente scolastico: uno in provincia di Ancona, uno in quella di Macerata, uno in quella di Pesaro Urbino. Nel luglio scorso le prime nomine: 135 su 237 posti a disposizione. Ora, altre 80 nomine.

Per la provincia di Ancona su 73 scuole, 72 dirigenti scolastici nominati, una sede vacante e sei sedi sottodimensionate. Ad Ascoli Piceno e Fermo le 52 scuole hanno tutte il loro dirigente scolastico ma ci sono tre sedi sottodimensionate.

A Macerata su 57 scuole, 56 dirigenti scolastici nominati, una sede vacante e otto sedi sottodimensionate.

Infine, a Pesaro, su 55 scuole, 54 dirigenti scolastici nominati, una sede vacante e due sedi sottodimensionate.

