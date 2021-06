DIRETTA| Ore di sostegno si possono aumentare ma non diminuire, a dirlo il Tar. Cosa può cambiare adesso per studenti, famiglie e scuole? [VIDEO] Di

E’ arrivata dal TAR del Lazio una sentenza molto importante in materia di attribuzione delle ore agli alunni con disabilità, che prevede la possibilità di poterne assegnare in più rispetto a quanto previsto dal PEI e non in meno.

Quello dell’assegnazione delle ore di sostegno per gli alunni con disabilità è uno dei temi più frequenti nelle aule di tribunale, purtroppo. La sentenza del Tar Lazio potrebbe fornire un nuovo indirizzo in tal senso.

Dalle ore 15 di oggi, uno speciale su Os Tv dedicato al tema sarà anche l’occasione per riflettere sull’intero sistema del sostegno a scuola.

Al dibattito in diretta su Facebook e YouTube intervengono l’avvocato Walter Miceli, il presidente dell’associazione autismo Abruzzo Dario Verzulli e l’insegnante di sostegno Luigi Russo. Conduce il giornalista Fabrizio De Angelis.