Asili nido, Codacons: pochi posti e costi elevati. Attendiamo che il Governo passi dalle parole ai fatti

Asilo nido e mensa, Codacons: costi troppo elevati, bene programma del Governo Conte.

Il Codacons, commentando il discorso del Premier Conte alla Camera, evidenzia i costi elevati per mandare i bambini al nido:

“Altra questione urgente cui il governo deve mettere mano è quello dei costi a carico delle famiglie: mediamente in Italia una famiglia di tre persone con reddito inferiore ai 20mila euro annui spende circa 300 euro al mese per mandare il proprio figlio all’asilo, cui vanno aggiunti circa 80 euro di servizio mensa”

In totale, come leggiamo su Askanews, una spesa vicina ai 400 euro.

Il Codacond evidenzia inoltre le difficoltà nel trovare i posti negli asili nido pubblici, ove soltanto un bambino su quattro riesce ad iscriversi:

“Per le famiglie italiane risulta sempre più difficile accedere agli asili nido pubblici al punto che solo 1 bambino su 4 trova posto in tali strutture (24% dei bambini sotto i 3 anni, dati Istat), dati lontani dall’obiettivo minimo fissato dall’Ue in tale ambito (33% dei bambini). Fortissime le differenze a livello territoriale: solo il 7,6% dei potenziali utenti trova posto negli asili pubblici della Campania, contro il 44,7% in Valle D’Aosta”.

Il Presidente Rienzi conclude affermando di aspettare che il nuovo Esecutivo passi dalla parole ai fatti, riducendo i costi e aumentando i posti disponibili nei Comuni.