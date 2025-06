Valditara: “Porteremo gli ITS anche in Algeria, come in Etiopia ed Egitto” Di

Il settore artigianale italiano è in cerca di tecnici formati adeguatamente per portare avanti la tradizione italiana, questo è quanto ha detto il Ministro Valditara durante l’inaugurazione dell’Artigiano in Fiera a Rho Fieramilano.

La riforma dei tecnici e professionali

“L’artigianato è uno dei simboli dei Made in Italy più apprezzato nel mondo. L’istruzione tecnico professionale è strategica per aver un artigianato di qualità. Dobbiamo dare risposte agli artigiani che non trovano tecnici professionisti che siano formati adeguatamente per portare avanti le straordinarie tradizioni italiane“, ha detto Valditara a margine dell’inaugurazione della Fiera. “La riforma dei tecnici e dei professionali va proprio in questa direzione. Tutte le associazioni dell’artigianato l’hanno apprezzata in maniera particolare.”

Formazione italiana in Algeria

Ma non basta. Infatti ha anticipato che oggi si troverà in Algeria “per concludere un importante accordo di collaborazione nel campo dell’istruzione e formazione per portare in Algeria il meglio della nostra formazione. L’obiettivo è fare come abbiamo fatto in Etiopia ed Egitto e portare alcuni Its in Algeria“, ha concluso.

Fontana: siamo culla dell’artigianato, anche per i giovani

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha descritto la regione come la culla dell’artigianato, grazie a una solida filiera formativa che consente ai giovani di intraprendere professioni artigianali. Secondo Fontana, l’artigianato è un lavoro che, pur avendo radici antiche, guarda al futuro attraverso innovazione e sostenibilità, offrendo opportunità concrete e immediate.

Fontana ha parlato anche della presenza in un padiglione delle imprese dell’Arabia Saudita: “La loro presenza oggi con uno stand così importante è l’ennesima dimostrazione della volontà da parte dell’Arabia Saudita di avere legami sempre più forti con il nostro Paese” ha concluso.