Arrivano le aule sponsorizzate: aziende mettono i soldi e avranno spazi intitolati. Molti docenti però storcono il naso

Quella delle sponsorizzazioni a scuola è un fenomeno recente ma che ancora non ha preso piede in forma stabile. Ma in alcuni casi sembra essere una mossa necessaria per garantire aule e strumentazioni adeguate alla didattica, considerando sempre le difficoltà dei fondi da reperire per gli Enti locali.

A tal proposito, nei giorni scorsi presso l’istituto comprensivo Pietro Vanni di Viterbo, è stato deliberato all’unanimità l’approvazione di un progetto di crowdfunding che prevede l’intitolazione delle aule a quelle aziende che si accolleranno i costi della risistemazione, si legge sul Corriere di Viterbo.

All’interno dell’istituto tuttavia, ci si chiede se l’iniziativa di far entrare aziende commerciali private, possa essere una buona idea. Tanto che diversi insegnanti della scuola in questione avrebbero storto il naso all’idea di insegnare in un’aula a cui ingresso presenterà una targhetta con il nome dello sponsor.

Sponsorizzazione a scuola: già presente da una decina di anni

Bisogna ricordare che in verità è da una decina di anni che le sponsorizzazioni nelle istituzioni scolastiche hanno preso piede in forma stabile. Lo ricorda anche l’associazione nazionale presidi. “Ho attivato diverse sponsorizzazioni già da quasi 10 anni”, spiega Cristina Costarelli, dirigente del liceo scientifico Newton a Roma e numero uno ANP Lazio.

Mario Rusconi, che guida l’ANP Roma sostiene che “le aziende che intervengono in modo positivo fanno un bene alla scuola che ha sempre necessità di fondi, dunque ben vengano, purchè ci sia un codice organizzativo ed etico delle sponsorizzazioni”.

I sindacati, pur non definendosi contrari, chiedono tutele, come abbiamo spiegato in precedenza.

La nota del Ministero

Le Sponsorizzazioni – scrive il Ministero nella nota dello scorso 18 aprile – costituiscono per le scuole una fonte di finanziamento aggiuntiva rispetto a quelle di natura pubblica e rappresentano un’opportunità concreta per il miglioramento dell’offerta formativa.

Il Quaderno 4 è infatti uno strumento operativo predisposto al fine di semplificare ed uniformare le modalità di affidamento dei contratti di sponsorizzazione, nonché di omogeneizzarne le procedure.

Per acquisire osservazioni e suggerimenti in merito ai contenuti del Quaderno 4 il MIM avvia una consultazione.