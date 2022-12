Arretrati stipendio, per il docente della secondaria che ha lavorato 24 ore settimanali sono calcolati fino al 30 giugno [VIDEO] Di

Chi negli anni dal 2019-21 ha sempre fatto 24 ore nella secondaria (e non 18) gli arretrati vengono calcolati su 24 ore? Si tratta di una delle domande poste nel corso del Question time su Os Tv del 9 dicembre.

A rispondere Stefano Cavallini, rappresentante del sindacato Anief.

“Se le 6 ore sono state fino al raggiungimento delle 24 ore, quindi pagate fino al 30 giugno, gli arretrati riguarderanno tutti gli anni anche per le 24 ore“, spiega il sindacalista.

“Il MEF dal 2013 -prosegue Cavallini – ha detto che tutte queste ore si pagano fino al 30 giugno, quindi ci saranno gli arretrati massimo 10 mesi, perchè per quanto riguarda i mesi di luglio e agosto di sicuro non vengono pagati gli arretrati“.

LA RISPOSTA DI STEFANO CAVALLINI AL MINUTO 35:36

Il testo dell’accordo economico: chi percepirà arretrati ed aumenti

Il contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto indicate all’art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 3 agosto 2021.

Con la locuzione “istituzioni scolastiche ed educative” vengono indicate: le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonché ogni altro tipo di scuola statale.

Quindi aumenti e arretrati spettano a tutto il personale in servizio nel periodo considerato, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato.

Gli arretrati

Gli arretrati riguardano il periodo 01/01/2019 -/31/12/2021.

Quando saranno liquidati

Gli arretrati non saranno liquidati sul cedolino di dicembre, ma con emissione a parte con valuta prima di Natale, questo perché NoiPA emetterà gli stipendi di dicembre il 25 novembre con valuta sui conti correnti in data 15 dicembre. L’emissione. quindi. avverrà, se tutto andrà bene, a ridosso del 15 dicembre con valuta probabilmente prima di Natale.

L’importo netto degli arretrati

Il calcolo degli importi netti deve essere considerato quali stima delle cifre che effettivamente ogni lavoratore percepirà.

Le tabelle sui netti sono state elaborate da Duilio Mazzotti (Funzionario del Ministero dell’Economia e delle Finanze), gruppo FaceBook NoiPa comparto scuola, concesse a Orizzonte Scuola per la divulgazione.

Per quanto riguarda i docenti, gli arretrati vanno da un minimo di 1.500 euro per Infanzia e Primaria con servizio tra zero e 8 anni ad un massimo di 2.400 euro per un docente di secondaria con 35 e più ani di servizio. LA TABELLA

Arretrati contratto scuola, spettano anche ai supplenti

Docenti e ATA in pensione

Quanto tempo dovrà passare prima che il personale docente e ATA in pensione, con diritto agli arretrati per il periodo 2019 -2022 e consequenziale ricalcolo pensione, riceva le somme spettanti per il rinnovo del contratto scuola? Cerchiamo di rispondere ad alcuni dubbi, con l’avvertenza che si tratta di prime indicazioni e il nostro consiglio è quello di monitorare sempre le informazioni.

