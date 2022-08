Arcangeli (Unione Popolare): “Sul tema scuola pubblica Unione Popolare con de Magistris lancia una sfida netta e radicale” Di

“Ecco l’atto “politico” col quale ci presenteremo alle elezioni come Unione Popolare per la scuola e che abbiamo elaborato collettivamente nel tavolo di lavoro demA scuola, di cui sono il coordinatore nazionale. Cambieremo la scuola. È una promessa”.

Così, in un post su Facebook, Massimo Arcangeli, candidato per Unione Popolare con de Magistris.

IL PROGRAMMA DI UNIONE POPOLARE PER LA SCUOLA

“Sul tema scuola pubblica “Unione Popolare con de Magistris” lancia una sfida netta e radicale: bisogna tornare a credere nella scuola pubblica, ovvero nella possibilità che la più importante istituzione della Repubblica, attraverso l’articolazione di un sistema di istruzione-formazione-educazione degnamente finanziato, sia messa nella condizione di svolgere appieno il ruolo che le spetta di diritto”.

“La sfida sulla scuola pubblica che abbiamo davanti è di equilibrare la valorizzazione delle “differenze” rappresentate da ogni persona con il riconoscimento dell’importanza di una risposta compatta alle aspettative di una società sempre più complessa e frammentata al suo interno. Per questo si rende però necessaria una forte unità d’intenti fra i vari soggetti che partecipano del mondo della scuola: gli insegnanti, i dirigenti scolastici, il personale ATA, gli studenti e le loro famiglie”.

“Bisogna applicare il dettato costituzionale per invertire la rotta delle riforme privatizzanti del centrosinistra, come la “Buona scuola” di Matteo Renzi, e dei massicci tagli del centrodestra. Il nuovo Parlamento dovrà mettere mano all’attuale sistema d’istruzione pubblico (sperequato, aziendalistico, burocratizzato) per ripensarlo profondamente”.

“Bisogna investire tantissimo sulla scuola pubblica perché solo dal progresso culturale possono discendere consapevolezza e coscienza critica, di noi stessi e del mondo che ci circonda”.

“Bisogna coniugare temi più recenti (come la rivoluzione digitale, la didattica “intelligente”, l’educazione alla differenza e all’autonomia di pensiero) con il superamento di annosi e colpevoli ritardi (il pieno diritto allo studio e al lavoro, la trasparenza amministrativa, edifici vivibili e sicuri, la selezione del personale e la stabilizzazione dei docenti precari e del personale scolastico nel suo complesso)”.

“Noi rifiutiamo con forza l’introduzione di nuove gerarchie (i “docenti esperti”), divisive e offensive del lavoro e della professionalità di migliaia di docenti. L’istruzione pubblica ha oggi il preciso compito di liberarsi dai legacci di un deformante e fuorviante “utilismo” economicistico tipico del peggior liberismo, che pretende di piegare alle esigenze del mercato la sua vocazione istituzionale al libero sviluppo del pensiero e alla libertà nel campo dell’istruzione: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento» (art. 33, comma 1, Costituzione)”.

Il nostro impegno, nello specifico, si concentrerà nel raggiungimento dei seguenti obiettivi: