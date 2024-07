Arbërisht, un patrimonio linguistico a rischio: i giovani sempre meno interessati Di

L’arbërisht, antica variante del dialetto tosco dell’albanese, rischia di scomparire a causa del disinteresse delle nuove generazioni. Nonostante sia tutelato dalla legge n. 482, che protegge le minoranze linguistiche storiche, l’arbërisht è sempre meno utilizzato dai giovani nei comuni arbëreshë, soprattutto in Calabria.

Come segnala L’Eco dello Jonio, per valutare la conoscenza dell’arbërisht tra i ragazzi in età scolare, l’ex docente Tommaso Ferrari ha condotto un censimento in alcuni comuni arbëreshë, coinvolgendo due Istituti Omnicomprensivi e un Istituto Comprensivo.

Complessivamente, su 571 alunni censiti, solo 81 parlano arbërisht, pari al 14,2%. I dati, seppur non scientifici, evidenziano una tendenza preoccupante: l’arbërisht è sempre meno utilizzato dai giovani, che preferiscono l’italiano.

L’arbërisht è un patrimonio linguistico e culturale unico, che testimonia la storia e l’identità delle comunità arbëreshë. La sua scomparsa rappresenterebbe una grave perdita per l’intero Paese. È quindi fondamentale promuovere iniziative per valorizzare e tutelare questa lingua, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni.

Ferrari sottolinea che i dati raccolti non hanno valore scientifico, ma rappresentano comunque un campanello d’allarme. È necessario approfondire la ricerca e monitorare costantemente la situazione, al fine di individuare strategie efficaci per salvaguardare l’arbërisht.