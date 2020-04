Riapertura estiva scuole infanzia, dal Veneto a Roma tutte le ipotesi: turni, rilevazione temperatura, no sosta mamme davanti ad ingresso

Il problema della riapertura in sicurezza delle scuole non è solo italiano. Il contagio da Coronavirus non conosce frontiere, ma i rimedi sociali invece sì.

Alcune nazioni stanno ponendo regole precise legate ai comportamenti da adottare nella ripresa dell’attività scolastica dopo la sospensione imposta dall’emergenza sanitaria. In Norvegia e Danimarca hanno studiato strategie di contrasto al contagio del virus adatte alle scuole per bimbi da 0 a 6 anni. Un esempio? Lo riporta il Guardian: piccoli gruppi da tre a 6 amichetti; angolo per tossire in libertà segnato sul pavimento; presenza all’aria aperta anziché in aula; giocattoli solo della scuola, lavati due volte al giorno.

Allo stesso modo, le differenze potrebbero riguardare non solo i confini nazionali, ma quelli più interni delle regioni.

Il Veneto vorrebbe riaprire le scuole imponendo comportamenti sociali volti a impedire la diffusione del virus. Come fare? Per esempio evitando che i genitori stazionino fuori dalla scuola a scambiare due chiacchiere; rilevando la temperatura corporea di chi entra a scuola; lavarsi le mani; indossare mascherina e guanti di protezione; cambiare le scarpe all’ingresso, ma soprattutto prevedere orari e turni.

A fare un elenco delle idee e proposte regionali è il Corriere della Sera. Così si scopre che in Piemonte, altra regione fra le più martoriate, pensa sì a una riapertura, ma non prima di giugno.

Le differenze potrebbero non riguardare solo i territori regionali, ma anche quelli più ristretti dei Comuni.

A Roma, la sindaca Raggi ipotizza di riaprire a luglio e questa idea è la stessa del primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala.

I genitori vivono però un conflitto: la necessità di non lasciare i bimbi a casa da soli contro il timore che possano fare da esperimento. Proprio in Danimarca alcuni genitori hanno già aperto il gruppo Facebook “i nostri figli non sono cavie”.