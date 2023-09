Aperte le iscrizioni a DIDACTA ITALIA – Edizione Siciliana, dal 12 al 14 ottobre Tra le novità convegni internazionali, workshop e seminari sull’intelligenza artificiale Di

Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di DIDACTA ITALIA – Edizione Siciliana, l’evento più importante dedicato alla scuola del futuro, che si svolgerà dal 12 al 14 ottobre negli spazi di Sicilia Fiera Exhibition Meeting Hub a Misterbianco, in provincia di Catania.

In uno spazio di 22 mila metri quadrati distribuiti su 4 padiglioni, troveremo un’area dedicata alla formazione con workshop immersivi, seminari e convegni, mentre la sezione espositiva ospiterà aziende leader su scala nazionale e internazionale con le ultime proposte nel settore dell’elettronica, robotica, realtà aumentata, ambienti didattici innovativi 4.0, ecosistemi di apprendimento, contenuti digitali ed editoriali di ultimissima generazione.

L’evento è rivolto a tutti i livelli e formazione: 0-6, primaria, secondaria di primo e secondo grado, istituti professionali, ITS, università, istituti di ricerca scientifica e di formazione professionale, oltre ai professionisti del mondo della scuola, alle aziende e a tutti gli addetti ai lavori. Coinvolte tutte le categorie del settore: dirigenti scolastici, docenti, formatori e i principali ordini professionali nonché gli amministratori locali.

Fra le principali novità dell’edizione 2023, segnaliamo le attività dedicate all’intelligenza artificiale ed a suoi sviluppi; a questo proposito sono previsti due convegni internazionali, seminari e workshop in sale appositamente dedicate. Altri convegni saranno incentrati sulla dispersione scolastica, fenomeno ancora sensibilmente radicato nell’isola e nelle regioni del Sud; sull’orientamento, gli ITS e la cybersecurity. Sono previsti invece seminari sulla biblioteca dell’innovazione, la cittadinanza economica e su come raccontare l’uguaglianza in classe. Tra i tanti workshop, oltre alle sale dedicate alla didattica immersiva e alla realtà aumentata, particolare attenzione verrà rivolta all’allestimento di un ambiente 0-6 e una sala attrezzata per la didattica delle STEM.

La fiera si concluderà con la proiezione del lungometraggio “Educazione fisica”, diretto da Stefano Cipani, distribuito da Rai Cinema e tratto dall’opera teatrale La Palestra di Giorgio Scianna, che affronta il tema della violenza subita da una studentessa da parte di tre ragazzi, di cui i genitori proveranno a salvarne la reputazione ad ogni costo.

DIDACTA ITALIA – Edizione Siciliana è organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con la Regione Siciliana e la partnership scientifica di INDIRE. La mostra propone un programma scientifico di altissimo livello coordinato dal Prof. Giovanni Biondi, avvalendosi di un Comitato organizzatore del quale fanno parte, a fianco di Firenze Fiera, il Ministero dell’Istruzione e Merito, la Regione Siciliana, l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Città metropolitana di Catania, il Comune di Catania, la Città di Misterbianco, gli atenei di Palermo, Catania, Kore di Enna e Messina, Arpa Sicilia insieme all’Istituto Scolastico Regionale per la Calabria e all’Istituto Scolastico Regionale per la Puglia Partner: Didacta International.

Per iscriversi e partecipare agli eventi formativi della manifestazione è necessario consultare il programma scientifico sul sito di Didacta Italia https://fieradidacta.indire.it/it/programmadidacta-sicilia/ e selezionare le attività interessate, completando la procedura con l’acquisto del biglietto direttamente sul portale, utilizzando anche la Carta del docente.