Annullamento Concorso Dirigenti e i commissari “incompatibili presenti alla plenaria”

inviato da “Un gruppo di docenti interessati al concorso”. – In ore concitate nelle quali è difficile ottenere informazioni certe, alle volte anche i siti specializzati possono acuire la confusione.

Chiediamo quindi aiuto alla vostra testata affinché sia ristabilita la verità dei fatti.

Recenti notizie apparse su un sito di informazione scolastica necessitano di un intervento al fine di ristabilire la verità dei fatti. Sebbene la notizia sia stata smentita da diversi utenti che hanno evidenziato come essa non rispondesse al vero, il sito di informazione non ha ancora pubblicato una rettifica. E la “notizia” continua ad imperversare. Al punto tale che si rende necessaria una pubblica smentita.

E’ stato dal detto Sito affermato che i tre commissari incompatibili, la cui presenza alla riunione plenaria per la correzione delle prove scritte del concorso DS 2018 ha condotto il TAR Lazio all’annullamento del detto concorso, in realtà non erano presenti alla detta riunione. Il sito infatti ha affermato che i commissari non erano presenti in quanto la loro presenza alla riunione non risultava dal verbale della detta riunione. Secondo l’articolo infatti il Sito “…lo ha esaminato e ha riscontrato che dalle firma apposte non risulta nessuno dei tre commissari …” e che dunque “… la decisione del TAR di annullare la prova …” dovesse considerarsi infondata. E chiosava con stupore su “come ha potuto il TAR ritenere che la loro (non) presenza abbia inficiato la condizione di collegio perfetto e abbia determinato l’invalidità delle decisioni assunte?”.

Già da subito in diversi commenti dei lettori di quel Sito, si è fatto notare che le firme dei commissari incompatibili risultavano da un allegato al verbale, che peraltro era richiamato nel verbale stesso. Alcuni utenti evidenziavano che l’articolo fosse stato scritto con superficialità e senza dovizia di approfondimento. La redazione del Sito, nella pagina facebook, ha tentato di confutare le critiche sostenendo addirittura che non vi fossero prove che il detto allegato sul quale risultavano le firme dei commissari fosse da ricondursi proprio a quel verbale. Altri utenti hanno confutato anche questa sterile difesa segnalando il link del MIUR dal quale è possibile scaricare il verbale e gli allegati che lo componevano, tra i quali anche l’allegato con le firme dei tre commissari.

Nonostante tale ennesima dimostrazione della erroneità dell’assunto, il Sito non ha tuttavia più replicato e nemmeno rettificato la notizia.

In una epoca in cui le “fake news” sono un problema endemico, ci si aspetterebbe che innanzi ad un conclamato errore, un sito di informazione serio ammetta il fatto e rettifichi anche in considerazione che la (falsa) notizia è rimbalzata oltre che nelle varie chat e social network, perfino dall’edizione digitale del Corriere della Sera.

Preghiamo di pubblicare questa smentita al fine di evitare che la falsa notizia possa continuare a propalarsi.