Annullamento concorso a dirigente, sospensiva rimandata a lunedì. Oggi primo incontro al Consiglio di Stato

Oggi primo incontro al Consiglio di Stato sulla questione della sospensiva relativa alla sentenza del Tar Lazio che giorno 2 di luglio ha annullato il concorso a dirigente scolastico.

Al Consiglio di Stato oggi primo incontro con le parti che sono state riconvocate per lunedì prossimo per un confronto. Il CdS è stato chiamato in causa dal Ministero dell’Istruzione che dopo la sentenza di annullamento ha presentato appello poiché la censura del Tar è stata giudicata infondata dai tecnici.

Tutto rimandato a lunedì

Secondo quanto ci riferiscono il Consiglio di Stato ha riunito le parti per lunedì, quindi, con molta probabilità sarà presa lunedì stesso la decisione se dare la sospensiva o meno all’annullamento. Giorno 30 luglio ci sarà data definitiva conferma.

Cosa succederà in caso di sospensiva?

Se sarà data sospensiva si permetterà il completamento delle procedure concorsuali che al momento riguardano le prove orali e permetterà, così, agli attuali vincitori di poter essere assunti. L’assunzione, con molta probabilità, sarà con riserva, in attesa del completamento delle procedure dei ricorsi che potrebbero concludersi entro l’anno.

Cosa era successo?

Ricordiamo che il Tar ha dichiarato illegittime la commissione commissione e sottocommissioni riunite nella plenaria al termine della quale furono redatte le griglie di valutazione delle prove e i quesiti di lingua straniera perché c’erano delle irregolarità. Infatti, tre componenti nominati erano incompatibili con la nomina: uno aveva incarico da sindaco e altri due impegnati in attività di formazione per il concorso.

