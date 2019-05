Anno prova FIT 2018/19, superamento e immissioni in ruolo. Materiali Indire

I docenti assunti dalle GM 2018, nel corrente anno scolastico, stanno svolgendo un percorso formativo annuale di formazione e prova, al termine del quale saranno assunti a tempo indeterminato, previo superamento dello stesso.

L’Indire ha pubblicato tutta una serie di materiali utili. Vediamo quali sono, ricordando dapprima le diverse attività (molte delle quali già svolte) costituenti il suddetto percorso.

FIT e Anno di prova

Il percorso annuale FIT, se valutato positivamente, assolve a quanto previsto dall’articolo 438 del D.lgs. n. 297/1994 (come novellato dalla legge 107/2015), che indica gli obblighi del docente in anno di prova.

Per i docenti ammessi al FIT, pertanto, il percorso annuale equivale all’anno di formazione e prova dei docenti immessi in ruolo da GaE e GM 21016, sebbene questi ultimi siano già di ruolo, mentre i primi sono assunti con supplenza annuale sino al superamento del percorso (Come detto sopra).

Adempimenti

I docenti ammessi al percorso annuale FIT svolgono gli adempimenti seguenti:

redazione della progettazione didattica annuale con l’assistenza del tutor;

elaborazione di un progetto di ricerca-azione;

verifiche in itinere, a cui sono dedicate almeno 24 ore;

predisposizione del portfolio professionale, comprensivo del bilancio di competenze iniziale e finale e del piano di sviluppo professionale;

svolgimento di almeno 180 di servizio effettivamente prestato, dei quali almeno 120 giorni di attività didattica;

colloquio finale.

Materia Indire

Pubblichiamo tutti i materiali messi a disposizione dall’Indire, evidenziando che ormai alcuni sono stati utilizzati o comunque non servono più in quanto riferiti ad attività già svolte.

I materiali