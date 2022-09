Anno di prova e formazione docenti neoassunti: rilevazioni dati di coloro che non l’hanno superato. Nota Usr Liguria Di

L’Ufficio scolastico regionale per la Liguria fornisce indicazioni sulle modalità di rilevazione per i docenti neoassunti nell’a. s. 2021/2022 e che abbiano ottenuto un giudizio sfavorevole sul periodo di formazione e prova e i docenti neoassunti (con varie procedure) in anni scolastici fino al 2021/2022 e che abbiano ottenuto – a vario titolo – il differimento dell’anno di prova e formazione.

Le rilevazioni devono essere effettuate entro il 10 ottobre.

In riferimento al D.M. 850/2015, art. 2, comma 2, infatti, in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile”.

Per garantire lo svolgimento della seconda annualità del periodo di formazione e di prova ai docenti neoassunti con valutazione negativa nell’anno scolastico 2020-2021 e di consentire le apposite visite ispettive, previste dal quadro normativo, l’Usr chiede ai dirigenti scolatici di segnalare i docenti neoassunti nell’a. s. 2021-2022, per i quali sia stato espresso un giudizio negativo sul periodo di formazione e prova.

Nota