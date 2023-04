Anno di prova e formazione, chiarimenti sul computo dei 180 giorni di effettivo servizio e sui 120 giorni di attività didattiche. NOTA Usr Lazio [PDF] Di

L’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio con nota a firma del direttore generale Rocco Pinneri, fornisce chiarimenti in merito al periodo di formazione e prova per i docenti assunti nell’anno scolastico 2022-23.

L’art. 1, co. 116, della legge n. 107 del 2015, dispone che “il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche”.

Al fine del computo dei 120 e dei 180 giorni, le istituzioni scolastiche del Lazio potranno considerare utile, in favore dei docenti assunti nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 a tempo indeterminato, oppure a tempo determinato ai sensi

dell’art. 59, co. 4 o 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, anche i periodi di servizio svolti dal primo settembre 2022 sino all’immissione in ruolo (o sino al contratto a tempo determinato ex art. 59, co. 4 o 9-bis), sulla medesima classe di concorso – intesa anche quale graduatoria di provenienza per chi svolga servizio su sostegno – o tipologia di posto.

NOTA [PDF]