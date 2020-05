Anieftiseguedacasa, al via i webinar sindacali in Lombardia

Anief Lombardia – Sono passati già due mesi da quando abbiamo avviato una forma di reclusione con la paura del contagio. Quest’esperienza ha tolto a tutti noi ogni forma di contatto “sociale”, ma non i rapporti sociali.

Come esseri umani in primis e sindacalisti in secundis, non potevamo permetterci un distacco dai rapporti sociali con i nostri iscritti, per tale motivo l’ANIEF non si è tirata indietro, ha supportato tutto il personale scolastico con tutti gli strumenti tecnologici, dalle consulenze generiche sino alla compilazione delle domande di mobilità

Noi, come parte di un sindacato che persegue la difesa dei diritti di tutto il personale scolastico, ancora prima del lockdown, avevamo programmato un calendario di assemblee sindacali per informare e formare i nostri iscritti sui loro diritti e su come affrontarne la difesa. Oggi più che mai vogliamo perseverare in questo proposito.

Considerato il perdurare della situazione di emergenza, si è ritenuto necessario non abbandonare l’idea formativa di una consapevole conoscenza dei diritti del personale della scuola, e per tal motivo si è individuato il “WEBINAR” come strumento utile per perseguire il nostro compito divulgativo. Attraverso tali incontri ci concentreremo, in particolar modo, sulle tematiche attuali di maggior rilievo per il mondo della scuola, soprattutto per quel mondo di precari che sono parte integrante di esso (concorsi-2020, i diritti e la giurisprudenza concretizzata dalle nostre battaglie sindacali, differenza valutativa della DAD tra docenti curriculari e consiglio di classe, ricorsi avverso l’opinabile esclusione dalle nuove procedure concorsuali, esami di stato e sicurezza).

Già da ieri si è dato inizio alle 100 assemblee sindacali OnLine in programma in tutta Italia: vi invitiamo ufficialmente a partecipare. Perché noi crediamo nei docenti e nel personale ATA: siete voi il motore della scuola e della società. In Lombardia abbiamo iniziato a Bergamo, la provincia ad oggi più colpita dal Coronavirus, facendo sentire la nostra vicinanza a tutti gli iscritti e non.

In particolare, nelle seguenti date, si discuterà del rispetto dei diritti sindacali, in tempo di COVD-19, di didattica a distanza e di lavoro agile, dell’impatto che le norme del Decreto-legge 22/2020 e della giurisprudenza hanno avuto sulla progressione e ricostruzione di carriera.

A partire dal 12 maggio abbiamo programmato Webinar sindacali diretti specificamente al personale ATA.

Verranno approfondite tutte le questioni più importanti che riguardano il mondo della scuola

