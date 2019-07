Anief ricorre per immissioni in ruolo collaboratori scolastici e posti per i profili As e C

comunicato Anief – Il giovane sindacato ricorre al Tar del Lazio in opposizione al Decreto per tutelare i collaboratori scolastici e per attivare i profili As, addetto ai servizi, e C, coordinatore amministrativo e coordinatore tecnico.

Il sindacato presenta ricorso per contestare lo schema di decreto interministeriale trasmesso, con nota 26350 del 3 giugno 2019, sugli organici Ata che prevede l’accantonamento dei posti di collaboratore scolastico per il personale ex Lsu, senza prevedere procedure di stabilizzazione per il personale Ata precario che ha svolto servizio nel medesimo profilo di collaboratore scolastico. Per aderire, vai al seguente link.

Inoltre Anief attiva il ricorso per opporsi al fatto che non prevede l’inserimento in organico di diritto dei posti utili per il profilo As e C. Per aderire ai ricorsi, vai al seguente link.