Anief Liguria conferma un ottimo trend alle elezioni per il CSPI Di

ANIEF Liguria. Le elezioni per il CSPI (Consiglio Superiore Pubblica Istruzione) hanno confermato il trend positivo già visto alle scorse elezioni RSU, consolidando il sindacato come una delle realtà più rappresentative e attive sul territorio ligure.

Numeri da record:

13,7% dei voti assoluti in Liguria, con una crescita significativa rispetto alle precedenti elezioni.

Sorpasso in provincia di Savona, dove ANIEF diventa il secondo sindacato più votato.

Terzo sindacato in provincia di Imperia.

Risultati eccellenti anche nelle province di Genova e La Spezia, con una conferma importante del consenso tra il personale scolastico.

Un voto che premia il lavoro e la dedizione:

“Questo risultato è frutto del lavoro instancabile dei nostri collaboratori e della fiducia che il personale scolastico ripone in noi”, dichiara Maria Guarino, Segretario Regionale ANIEF Liguria. “Siamo orgogliosi dei voti ottenuti al CSPI, confermando il nostro ruolo di sindacato vicino ai lavoratori e alle loro esigenze. Per questo ci teniamo a ringraziare tutti i nostri elettori senza il cui voto, questo risultato non sarebbe stato possibile”.

Un impegno per il futuro.

“Questo consenso ci spinge a fare sempre di più”, continua Maria Guarino. “Continueremo a batterci per una scuola migliore, più giusta e più equa, per il diritto all’istruzione di qualità per tutti gli studenti e per la valorizzazione del lavoro di tutti i docenti e ATA”.

Un plauso particolare alla Presidente Regionale Maria Guarino: “Un ringraziamento speciale va alla nostra Presidente Regionale Maria Guarino” commenta il dott. Andrea Parenti, vicepresidente regionale “che, candidata al CSPI per la componente primaria, ha raggiunto un eccellente 10,60% delle preferenze espresse per il relativo grado. Un risultato che premia il suo impegno e la sua dedizione al sindacato e alla scuola.”

Aspettiamo il dato nazionale definitivo per conoscere quali saranno i seggi ottenuti dalle varie liste al fine di sapere i nomi dei candidati eletti al CSPI.