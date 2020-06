Anief lancia le preadesioni ai ricorsi per inserirsi nella graduatoria di merito finale sia per infanzia/primaria che secondaria

Comunicato – Anief conferma i ricorsi e proroga i termini per impugnare tutti e quattro i bandi al 26 giugno.

Sono più di 40 i ricorsi attivati avverso il concorso ordinario nella secondaria, nell’infanzia e primaria, straordinario nella secondaria, e per conseguire l’abilitazione nella secondaria. Migliaia le adesioni dei precari esclusi. Visita la pagina www.anief.org/concorsi2020, controlla la tabella e vedi il video ricorsi – concorso ordinario scuola secondaria e il video ricorsi – concorso ordinario scuola dell’infanzia e primaria

Come ha affermato Orizzonte Scuola, per il concorso ordinario secondaria, chi supera tutte le prove avrà l’abilitazione anche se non rientra nei posti per il ruolo. Anief ha attivato due ricorsi per inserirsi nella graduatoria di merito finale sia per infanzia e primaria che secondaria.

Preadesione per l’inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie di merito concorso ordinario 2020 infanzia/primaria

Il ricorso sarà presentato presso il Tar del Lazio per ottenere la pubblicazione di graduatorie di merito complete di tutti i candidati che supereranno tutte le prove del concorso ordinario 2020 Infanzia/primaria. Il ricorso si propone di ottenere il superamento dello sbarramento del 10% degli idonei da inserire nelle graduatorie di merito pubblicate dai singoli Usr e per ottenere la possibilità per tutti gli idonei individuati quali vincitori del concorso. Per aderire, clicca qui.

Preadesione al ricorso concorso straordinario 2020 per l’accesso alla graduatoria a prescindere dall’esito della selezione

Il ricorso sarà presentato al Tar del Lazio per ottenere l’accesso alle graduatorie del concorso straordinario per la scuola secondaria di I e II grado a prescindere dall’esito del test considerato utile dal bando ai fini della selezione. Il ricorso ha lo scopo di far accedere alle graduatorie del concorso straordinario 2020 per la scuola secondaria tutti i docenti che si sottoporranno alla selezione a prescindere dal punteggio che conseguiranno. Per aderire, clicca qui.